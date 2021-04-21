 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

21 апреля

Перезагрузка бизнеса: регистрация на онлайн-форум «СБЕР Бизнес | Live»

20 апреля

Популярное

Вячеслав Дамдинцурунов взялся за пистолет

Вячеслав Дамдинцурунов взялся за пистолет
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Министр спорта и молодежной политики Бурятии принял участие в открытии чемпионата ФССП по стрельбе

Чемпионат Федеральной службы судебных приставов России по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия проходит в столице Бурятии. Сборные команды из всех федеральных округов состязаются в навыках владения пистолетом и автоматом.

Почётным гостем на открытии чемпионата стал министр спорта и молодёжной политики Бурятии Вячеслав Дамдинцурунов. Он подчеркнул, что наша республика уже не раз принимала соревнования мирового и российского уровня по олимпийским видам спорта, а теперь к ним добавились служебно-прикладные.

Главный судья чемпионата, начальник отдела специальной подготовки и развития служебно-прикладных видов спорта ФССП России Давид Мчедлидзе рассказал, что давно знает Вячеслава Дамдинцурунова как мастера спортивных и прикладных единоборств и наставника известных спортсменов. А также по его научной и преподавательской работе в Российском государственном университете физической культуры, участию в организации многих соревнований российского и международного уровня, в том числе в рамках ОДКБ (Организации Договора о коллективной безопасности).

- Ждём вас снова в Москве, - сказал Давид Мчедлидзе, пожимая руку Вячеславу Дамдинцурунову.

После построения сборных команд федеральных округов, приветственных слов и гимна России Вячеслав Дамдинцурунов, Давид Мчедлидзе и главный судебный пристав Бурятии Пётр Ертанов вышли на огневой рубеж и открыли чемпионат ФССП РФ стрельбой по мишеням из пистолетов.

Чемпионат Федеральной службы судебных приставов России по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия будет проходить в Улан-Удэ до 23 апреля.
Единая Россия спорт чемпионат судебные приставы
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии подготовили законопроект для спасения Адисы
В Бурятии подготовили законопроект для спасения Адисы
Власть, 21.04.2021
В законопроекте о помощи маленькой Адисе речь идёт о 130 миллионах рублей
Глава минздрава Бурятии отреагировала на пост в соцсети о больном ребёнке
Глава минздрава Бурятии отреагировала на пост в соцсети о больном ребёнке
Власть, 21.04.2021
Пациентка больницы утверждала, что больную девочку отказываются переводить в Улан-Удэ
Глава СК России поручил наградить храброго 12-летнего улан-удэнца
Глава СК России поручил наградить храброго 12-летнего улан-удэнца
Власть, 21.04.2021
Одна из женщин, избивавшая 12-летнего мальчика, сама кормящая мать
Рослесхоз будет отвечать за авиаохрану заповедников Байкала
Рослесхоз будет отвечать за авиаохрану заповедников Байкала
Власть, 21.04.2021
Решение принял премьер-министр Мишустин
Председатель Улан-Удэнского горсовета поздравил с Днём местного самоуправления
Председатель Улан-Удэнского горсовета поздравил с Днём местного самоуправления
Власть, 21.04.2021
Чимит Бальжинимаев подчеркнул, что местное самоуправление – самая близкая к людям власть
У мэрии Улан-Удэ отсудили более 260 тысяч за упавший столб
У мэрии Улан-Удэ отсудили более 260 тысяч за упавший столб
Власть, 20.04.2021
Машину раздавил бесхозяйный столб
Бурприроднадзор возглавила прокурор
Бурприроднадзор возглавила прокурор
Власть, 20.04.2021
Прежний руководитель Бурприроднадзора скончался осенью
«Что ни говори, а приятно»: Глава Бурятии получил грамоту президента РФ
«Что ни говори, а приятно»: Глава Бурятии получил грамоту президента РФ
Власть, 20.04.2021
Алексей Цыденов поделился эмоциями от получения почётной грамоты президента России
Николай Будуев сдал документы на предварительное голосование «Единой России»
Николай Будуев сдал документы на предварительное голосование «Единой России»
Власть, 19.04.2021
При подаче документов присутствовал глава Алексей Цыденов
Мэр Улан-Удэ опубликовал декларацию о своих доходах
Мэр Улан-Удэ опубликовал декларацию о своих доходах
Власть, 19.04.2021
В администрации города объяснили, с чем связано увеличение суммы доходов
Доход Николая Будуева за год вырос
Доход Николая Будуева за год вырос
Власть, 19.04.2021
Николай Будуев заработал больше, чем Алдар Дамдинов
Поступок главы минздрава Бурятии в самолёте назвали подвигом
Поступок главы минздрава Бурятии в самолёте назвали подвигом
Власть, 19.04.2021
Свидетелем спасения пассажирки в самолёте стала экс-министр экономики Татьяна Думнова
Бурятский омбудсмен обнаружила отсутствие отопления в центре МВД
Бурятский омбудсмен обнаружила отсутствие отопления в центре МВД
Власть, 19.04.2021
Юлия Жамбалова посетила центр временного содержания иностранных граждан МВД

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^