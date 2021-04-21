Вячеслав Дамдинцурунов взялся за пистолет

Министр спорта и молодежной политики Бурятии принял участие в открытии чемпионата ФССП по стрельбе



Чемпионат Федеральной службы судебных приставов России по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия проходит в столице Бурятии. Сборные команды из всех федеральных округов состязаются в навыках владения пистолетом и автоматом.



Почётным гостем на открытии чемпионата стал министр спорта и молодёжной политики Бурятии Вячеслав Дамдинцурунов. Он подчеркнул, что наша республика уже не раз принимала соревнования мирового и российского уровня по олимпийским видам спорта, а теперь к ним добавились служебно-прикладные.



Главный судья чемпионата, начальник отдела специальной подготовки и развития служебно-прикладных видов спорта ФССП России Давид Мчедлидзе рассказал, что давно знает Вячеслава Дамдинцурунова как мастера спортивных и прикладных единоборств и наставника известных спортсменов. А также по его научной и преподавательской работе в Российском государственном университете физической культуры, участию в организации многих соревнований российского и международного уровня, в том числе в рамках ОДКБ (Организации Договора о коллективной безопасности).



- Ждём вас снова в Москве, - сказал Давид Мчедлидзе, пожимая руку Вячеславу Дамдинцурунову.



После построения сборных команд федеральных округов, приветственных слов и гимна России Вячеслав Дамдинцурунов, Давид Мчедлидзе и главный судебный пристав Бурятии Пётр Ертанов вышли на огневой рубеж и открыли чемпионат ФССП РФ стрельбой по мишеням из пистолетов.



Чемпионат Федеральной службы судебных приставов России по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия будет проходить в Улан-Удэ до 23 апреля.

