Министр спорта и молодежной политики Бурятии принял участие в открытии чемпионата ФССП по стрельбе
Чемпионат Федеральной службы судебных приставов России по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия проходит в столице Бурятии. Сборные команды из всех федеральных округов состязаются в навыках владения пистолетом и автоматом.
Почётным гостем на открытии чемпионата стал министр спорта и молодёжной политики Бурятии Вячеслав Дамдинцурунов. Он подчеркнул, что наша республика уже не раз принимала соревнования мирового и российского уровня по олимпийским видам спорта, а теперь к ним добавились служебно-прикладные.
Главный судья чемпионата, начальник отдела специальной подготовки и развития служебно-прикладных видов спорта ФССП России Давид Мчедлидзе рассказал, что давно знает Вячеслава Дамдинцурунова как мастера спортивных и прикладных единоборств и наставника известных спортсменов. А также по его научной и преподавательской работе в Российском государственном университете физической культуры, участию в организации многих соревнований российского и международного уровня, в том числе в рамках ОДКБ (Организации Договора о коллективной безопасности).
- Ждём вас снова в Москве, - сказал Давид Мчедлидзе, пожимая руку Вячеславу Дамдинцурунову.
После построения сборных команд федеральных округов, приветственных слов и гимна России Вячеслав Дамдинцурунов, Давид Мчедлидзе и главный судебный пристав Бурятии Пётр Ертанов вышли на огневой рубеж и открыли чемпионат ФССП РФ стрельбой по мишеням из пистолетов.
Чемпионат Федеральной службы судебных приставов России по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия будет проходить в Улан-Удэ до 23 апреля.
Вячеслав Дамдинцурунов взялся за пистолет
Власть, Фото:
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