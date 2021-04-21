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Глава минздрава Бурятии отреагировала на пост в соцсети о больном ребёнке

Глава минздрава Бурятии отреагировала на пост в соцсети о больном ребёнке
Власть, 
Пациентка больницы утверждала, что больную девочку отказываются переводить в Улан-Удэ

Пациентка больницы в Заиграевском районе Бурятии в паблике anonim03_uu рассказала о своих соседях по палате. По словам женщины, с ней лежит женщина с тяжелобольным ребёнком – у годовалой девочки дисплазия лёгких и двусторонняя пневмония.

- Она лежит еле живая!!! – описывает состояние ребёнка пациентка.

Она уверяет, что педиатр позвонил в детскую республиканскую больницу в Улан-Удэ, чтобы перевести ребёнка на лечение в столицу Бурятии. Но малышке отказали из-за отсутствия анализа на коронавирус, описала соседка по палате.

- Просто шок! Анализ дороже жизни ребёнка!!! Прошу помощи, - призвала подписчица паблика.

В комментариях отметилась министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова. Она пообещала в срочном порядке разобраться в ситуации.

- Сейчас выясним ситуацию с ребёнком, разберёмся экстренно, - написала министр.

Несколько позже она также ответила на многочисленные вопросы пользователей Сети о состоянии малышки. По словам Евгении Лудуповой, госпитализация ребёнка в больницу в Улан-Удэ не требуется.

- По данному ребёнку все меры приняты и ранее, состояние стабильное. Она находится на мониторинге у специалистов ДРКБ, перевод не требуется, - написала министр.

В комментариях фолловеры паблика желают девочке скорейшего выздоровления: «Дай бог чтоб малышка выздоровела! И пусть никогда дети не болеют!», «Дай Бог малыш выздоровеет в скором времени».

Пост собрал более 1,3 тысяч лайков и сотни комментариев.
дети медицинская помощь минздрав
 
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