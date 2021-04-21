Решение принял премьер-министр Мишустин
Рослесхоз будет осуществлять охрану лесов от пожаров в лесах, расположенных на территории заповедников Байкала. В том числе ведомство будет ответственным за выполнение авиационных работ по охране леса в этом регионе. Новые полномочия Рослесхоза закреплены в постановлении правительства, которое вступает в силу 21 апреля, сообщает «Парламентская газета».
Документ разделяет полномочия природоохранных ведомств по защите особо охраняемых территорий от пожаров. Минприроды России теперь будет отвечать за организацию охраны лесов от пожаров в лесах, расположенных на землях особо охраняемых природных территорий федерального значения, за исключением выполнения авиационных работ по охране лесов от пожаров в лесах, расположенных на землях особо охраняемых природных территорий федерального значения, входящих в состав Байкальской природной территории.
Ситуацию с пожарами на заповедниках Байкала обсудили участники заседания кабмина под руководством председателя правительства Михаила Мишустина 8 апреля. Премьер пояснил, что традиционно сложная ситуация с лесными пожарами складывается в Иркутской области, Бурятии — леса на Байкальской природной территории горят постоянно.
- Чтобы повысить эффективность борьбы с пожарами на Байкале, дополняем полномочия Рослесхоза. Агентство будет отвечать за выполнение авиационных работ по охране лесов на этой территории, — сказал Мишустин.
Рослесхоз будет отвечать за авиаохрану заповедников Байкала
Власть, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Власть, 21.04.2021
Чимит Бальжинимаев подчеркнул, что местное самоуправление – самая близкая к людям власть
Машину раздавил бесхозяйный столб
Прежний руководитель Бурприроднадзора скончался осенью
Алексей Цыденов поделился эмоциями от получения почётной грамоты президента России
Субботник прошёл в Листвянке
При подаче документов присутствовал глава Алексей Цыденов
В администрации города объяснили, с чем связано увеличение суммы доходов
Николай Будуев заработал больше, чем Алдар Дамдинов
Свидетелем спасения пассажирки в самолёте стала экс-министр экономики Татьяна Думнова
Юлия Жамбалова посетила центр временного содержания иностранных граждан МВД
Ежегодно жители Бурятии купаются в местах, опасных для здоровья
Вся недвижимость Наговицыных оформлена на супругу
Бедных должно стать меньше к 2030 году
Вячеслав Цыбикжапов получил первые напутствия от главы Бурятии
Московская полиция занялась случаем, шокировавшим Бурятию