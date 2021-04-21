Рослесхоз будет отвечать за авиаохрану заповедников Байкала

Власть, Фото: Сергей Тарасенко

Решение принял премьер-министр Мишустин



Рослесхоз будет осуществлять охрану лесов от пожаров в лесах, расположенных на территории заповедников Байкала. В том числе ведомство будет ответственным за выполнение авиационных работ по охране леса в этом регионе. Новые полномочия Рослесхоза закреплены в постановлении правительства, которое вступает в силу 21 апреля, сообщает «Парламентская газета».



Документ разделяет полномочия природоохранных ведомств по защите особо охраняемых территорий от пожаров. Минприроды России теперь будет отвечать за организацию охраны лесов от пожаров в лесах, расположенных на землях особо охраняемых природных территорий федерального значения, за исключением выполнения авиационных работ по охране лесов от пожаров в лесах, расположенных на землях особо охраняемых природных территорий федерального значения, входящих в состав Байкальской природной территории.



Ситуацию с пожарами на заповедниках Байкала обсудили участники заседания кабмина под руководством председателя правительства Михаила Мишустина 8 апреля. Премьер пояснил, что традиционно сложная ситуация с лесными пожарами складывается в Иркутской области, Бурятии — леса на Байкальской природной территории горят постоянно.



- Чтобы повысить эффективность борьбы с пожарами на Байкале, дополняем полномочия Рослесхоза. Агентство будет отвечать за выполнение авиационных работ по охране лесов на этой территории, — сказал Мишустин.

