Чимит Бальжинимаев подчеркнул, что местное самоуправление – самая близкая к людям власть
Председатель Улан-Удэнского городского совета депутатов Чимит Бальжинимаев поздравил коллег и ветеранов с Днём местного самоуправления.
В поздравлении говорится:
«От имени Улан-Удэнского городского Совета депутатов поздравляю вас с Днем местного самоуправления!
Сегодня, как и два века назад, местное самоуправление — самая близкая к людям власть. От нашей эффективной работы напрямую зависит качество жизни горожан, уют и комфорт в каждом доме, на каждой улице. Благодаря работе органов местного самоуправления в Улан-Удэ ведётся ремонт дорог, благоустраиваются дворы и общественные территории, приводятся в порядок скверы и парки, обустраиваются детские и спортивные площадки. Всё это делается в тесном взаимодействии с государственными органами власти.
Уверен, что органы местного самоуправления Улан-Удэ будут и дальше укреплять свои позиции, повышать свой авторитет и работать на благо наших горожан. Желаю всем вам неисчерпаемой энергии, успехов в работе и новых достижений».
Председатель Улан-Удэнского горсовета поздравил с Днём местного самоуправления
Власть, Фото:
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