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У мэрии Улан-Удэ отсудили более 260 тысяч за упавший столб

У мэрии Улан-Удэ отсудили более 260 тысяч за упавший столб
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Машину раздавил бесхозяйный столб

Улан-удэнец через суд добился компенсации ущерба за раздавленную электроопорой автомобиль. Инцидент произошёл на парковке возле магазина. Там на автомобиль упал железобетонный столб ЛЭП.

Столб оказался бесхозяйным. В ПАО «МРСК Сибири» - «Бурятэнерго» сперва заявили, что собственник отходящей воздушной линии – работающий неподалёку индивидуальный предприниматель.

Однако бизнесмен также открестился от столба. Ранее он, действительно, хотел оформить в собственность воздушную линию электропередач к своему магазину. Он даже отремонтировал пресловутый столб за свой счёт, чтобы ему не отключали электроэнергию. Но в итоге право собственности на линию электропередачи бизнесмен не оформил, а затем и вовсе прекратил деятельность в качестве индивидуального предпринимателя.

После падения электроопоры на автомобиль проверку провело управлением Ростехнадзора. Выяснилось, что упавшая опора ЛЭП использовалась, в том числе для уличного освещения, но в муниципальную собственность её оформлять не торопились.

- Суд принял решение об удовлетворении требований истца о взыскании суммы ущерба к комитету по управлению имуществом и землепользованию администрации Улан-Удэ, исходя из доказанности факта причинения ущерба в результате падения опоры воздушной линии электропередачи, являющегося бесхозяйным на момент падения, - сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда.

Суд присудил комитету по управлению имуществом и землепользованию выплатить автомобилисту материальный ущерб в размере 268 тысяч рублей, расходы по оплате услуг эксперта в размере 6,7 тысяч, по оплате услуг юриста – 12 тысяч, по оплате госпошлины – 5,8 тысяч.

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда Бурятии оставила решение без изменения.
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