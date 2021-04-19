Губернатор Иркутской области убрался на Байкале

Субботник прошёл в Листвянке
17 апреля в посёлке Листвянка прошёл субботник. В нём участвовали жители, волонтёры, представители местной власти, а также губернатор Игорь Кобзев, сообщили в пресс-службе областного правительства.
- Радует, что жители поддерживают такие акции. Мусора достаточно много. За пару часов собрали около 30 мешков, в основном бутылки и пластик. Отдельно будем вести работу по ликвидации аварийных деревьев, это уже касается безопасности людей, - сказал губернатор.
Игорь Кобзев подчеркнул, что посёлок является важной туристической точкой на карте региона. Поэтому в ближайшее время необходимо определиться с планами по развитию территории.
- Нужно закончить работу по разработке генерального плана посёлка. Здесь важно учитывать мнение жителей. Нужно решить вопрос с реконструкцией набережной. Возможно сделаем там пешеходную зону. Там, где отдыхают люди, машин быть не должно. Будем искать компромиссные решения. Кроме того, поручил профильным ведомствам проработать вопрос организации на подъезде к посëлку перехватывающих парковок, которые помогут разгрузить Листвянку от припаркованных автомобилей, - сказал Игорь Кобзев.
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