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Бурятский омбудсмен обнаружила отсутствие отопления в центре МВД

Бурятский омбудсмен обнаружила отсутствие отопления в центре МВД
Власть,  Фото:pixabay.com
Юлия Жамбалова посетила центр временного содержания иностранных граждан МВД

16 апреля уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова посетила центр временного содержания иностранных граждан МВД.

В процедурном кабинете были выявлены лекарства с просроченным сроком годности - мазь для наружного применения была годна только до июля 2018.

Также в помещениях центра нет отопления. Начальник центра объяснил, что отопление сезонно закрыто ещё 10 апреля.

Кроме того, в информации для осуждённых о контролирующих органах – руководителях органов прокуратуры не актуальная и подлежит обновлению.

Информация по указанным фактам направлена министру внутренних дел по республике, сообщили в аппарате бурятского омбудсмена.
уполномоченный по правам человека
 
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