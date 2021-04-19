Бурятский омбудсмен обнаружила отсутствие отопления в центре МВД

Юлия Жамбалова посетила центр временного содержания иностранных граждан МВД



16 апреля уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова посетила центр временного содержания иностранных граждан МВД.



В процедурном кабинете были выявлены лекарства с просроченным сроком годности - мазь для наружного применения была годна только до июля 2018.



Также в помещениях центра нет отопления. Начальник центра объяснил, что отопление сезонно закрыто ещё 10 апреля.



Кроме того, в информации для осуждённых о контролирующих органах – руководителях органов прокуратуры не актуальная и подлежит обновлению.



Информация по указанным фактам направлена министру внутренних дел по республике, сообщили в аппарате бурятского омбудсмена.

