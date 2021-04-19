В Бурятии Роспотребнадзор призывает власти заняться пляжами

Ежегодно жители Бурятии купаются в местах, опасных для здоровья



В Бурятия начали подготовку к пляжному сезону. Управление Роспотребнадзора исследует состояние рек и озёр, используемых для отдыха.



В прошлом году почти половина протестированных проб не соответствовала нормам. Было взято 240 проб воды, из них не соответствовало нормам 47,5% проб. Превышение гигиенических нормативов по содержанию железа и окраска в большей мере связано с природным составом воды, отмечают в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Бурятии.



Превышение гигиенических нормативов по железу отмечалось в Еравнинском, Закаменском, Иволгинском, Кабанском, Кяхтинском, Мухоршибирском, Прибайкальском, Тарбагатайском, Хоринском районах и Улан-Удэ. Не соответствие качества воды по иным санитарно-химическим показателям составило 28 %.



По микробиологическим показателям исследовано 416 проб воды, из них не соответствовало 12 % проб. Загрязнение связано с различными видами хозяйственной деятельности. Превышения по микробиологическим показателям отмечались в Бичурском, Джидинском, Еравнинском, Заиграевском, Закаменском, Иволгинском, Кабанском, Кяхтинском, Мухоршибирском, Прибайкальском, Селенгинском, Тарбагатайском районах и в Улан-Удэ.



В местах купания наиболее загрязнённые водные объекты по микробиологическим показателям признаны река Селенга у села Истомино (50%), река Таловка у станции Таловка (100%), река Уда у села Старый Онохой (Староонохойский мост).



По каждому случаю нестандартных проб воды направляется информация в органы местного самоуправления для принятия мер.



- В республике все ещё остаётся проблемный вопрос по отсутствию надлежаще организованных рекреационных зон для жителей Бурятии. Из-за этого зачастую населением в рекреационных целях, а именно купания и отдыха используются неорганизованные места, которые не соответствуют: по качеству воды, качеству почвы пляжей, а также оснащением мест купания и другим мероприятиям по организации пляжей. Органам местного самоуправления необходимо взять этот вопрос под личный контроль. В прошлом году на использование водных объектов в рекреационных целях в летний сезон получено всего два санитарно-эпидемиологических заключения в городе Северобайкальск и в Селенгинском районе, - отмечает главный государственный санитарный врач по Бурятии Сергей Ханхареев.



По закону, использование водных объектов для отдыха допускается при наличии санитарно-эпидемиологического заключения и условиям безопасного для здоровья населения использования реки.

