При главе Бурятии создана комиссия по снижению бедности

Создана комиссия при главе Бурятии по достижению национальной цели – снижение бедности населения к 2030 году. Соответствующий указ глава республики Алексей Цыденов подписал 14 апреля.
Организационно-техническое сопровождение комиссии возложено на минэкономики и министерство социальной защиты населения.
Комиссию возглавил Алексей Цыденов. В неё вошли:
- Первый зампред правительства Бурятии Всеволод Мухин
- Зампред правительства по социальному развитию Вячеслав Цыбикжапов
- Зампред правительства – министр промышленности, торговли и инвестиций Антон Виноградов
- Зампред правительства – министр сельского хозяйства и продовольствия Галсан Дареев
- Министр туризма Мария Бадмацыренова
- Министр социальной защиты населения Татьяна Быкова
- Министр спорта и молодёжной политики Вячеслав Дамдинцурунов
- Министр экономики Бурятии Екатерина Кочетова
- Врио министра финансов Георгий Мадаев
- Руководитель республиканского агентства занятости населения Александр Башкирцев
- Заместитель руководителя администрации главы по вопросам территориального развития – председатель комитета территориального развития Виктор Аюшеев
- Заместитель министра экономики Виктор Винокурцев
- Председатель комитета по труда министерства экономики Елена Фомина
- Председатель комитета социальных гарантий министерства социальной защиты населения Оксана Емельяненко
По согласованию:
- Управляющий региональным отделением Фонда социального страхования по Бурятии Елена Беняш
- Директор территориального фонда обязательного медицинского страхования Александр Варфоломеев
- Руководитель управления Федеральной налоговой службы по Бурятии Марина Ли
- Исполнительный директор регионального объединения работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Бурятии» Сергей Соляник
- Управляющий Отделением Пенсионного фонда по Бурятии Климентий Шомоев
- Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков
В конце 2020 года президент Владимир Путин заявил, что доля бедных в России должна снизиться с 13,5% до 6,5% к 2030 году. «Это реально, я считаю. Цель амбициозная, но реальная», - заявил на пресс-конференции Путин.
На этой неделе издание РБК сообщило о том, что Росстат объявил о снижении бедности в России в 2020 году. По итогам прошлого года, по данным Росстата, уровень снизился до 12,1 процента (17,8 миллиона человек) — это минимум с 2014 года.
В конце 2020 года президент Владимир Путин заявил, что доля бедных в России должна снизиться с 13,5% до 6,5% к 2030 году. «Это реально, я считаю. Цель амбициозная, но реальная», - заявил на пресс-конференции Путин.
На этой неделе издание РБК сообщило о том, что Росстат объявил о снижении бедности в России в 2020 году. По итогам прошлого года, по данным Росстата, уровень снизился до 12,1 процента (17,8 миллиона человек) — это минимум с 2014 года.