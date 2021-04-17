При главе Бурятии создана комиссия по снижению бедности

- Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков



В конце 2020 года президент Владимир Путин заявил, что доля бедных в России должна снизиться с 13,5% до 6,5% к 2030 году. «Это реально, я считаю. Цель амбициозная, но реальная», - заявил на пресс-конференции Путин.



На этой неделе издание РБК сообщило о том, что Росстат объявил о снижении бедности в России в 2020 году. По итогам прошлого года, по данным Росстата, уровень снизился до 12,1 процента (17,8 миллиона человек) — это минимум с 2014 года.







Создана комиссия при главе Бурятии по достижению национальной цели – снижение бедности населения к 2030 году. Соответствующий указ глава республики Алексей Цыденов подписал 14 апреля.Организационно-техническое сопровождение комиссии возложено на минэкономики и министерство социальной защиты населения.Комиссию возглавил Алексей Цыденов. В неё вошли:- Первый зампред правительства Бурятии Всеволод Мухин- Зампред правительства по социальному развитию Вячеслав Цыбикжапов- Зампред правительства – министр промышленности, торговли и инвестиций Антон Виноградов- Зампред правительства – министр сельского хозяйства и продовольствия Галсан Дареев- Министр туризма Мария Бадмацыренова- Министр социальной защиты населения Татьяна Быкова- Министр спорта и молодёжной политики Вячеслав Дамдинцурунов- Министр экономики Бурятии Екатерина Кочетова- Врио министра финансов Георгий Мадаев- Руководитель республиканского агентства занятости населения Александр Башкирцев- Заместитель руководителя администрации главы по вопросам территориального развития – председатель комитета территориального развития Виктор Аюшеев- Заместитель министра экономики Виктор Винокурцев- Председатель комитета по труда министерства экономики Елена Фомина- Председатель комитета социальных гарантий министерства социальной защиты населения Оксана ЕмельяненкоПо согласованию:- Управляющий региональным отделением Фонда социального страхования по Бурятии Елена Беняш- Директор территориального фонда обязательного медицинского страхования Александр Варфоломеев- Руководитель управления Федеральной налоговой службы по Бурятии Марина Ли- Исполнительный директор регионального объединения работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Бурятии» Сергей Соляник- Управляющий Отделением Пенсионного фонда по Бурятии Климентий Шомоев