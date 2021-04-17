Зампред правительства Бурятии по «социалке» возглавил ВАРК

Вячеслав Цыбикжапов получил первые напутствия от главы Бурятии
16 апреля тихо и незаметно состоялось заседание совета Всебурятской ассоциации развития культуры (ВАРК). Президентом ВАРК избран зампред правительства Бурятии по социальному развитию Вячеслав Цыбикжапов. Об этом сообщил на странице в Facebook глава республики Алексей Цыденов.
- ВАРК - это важнейшая общественная организация для всего бурятского народа, которая сыграла большую роль в вопросах сохранения и развития традиций и культуры бурятского народа. Активность организации в разные периоды была разной, однако значение этого института сложно переоценить. В наших непростых современных реалиях, когда все этнические культуры испытывают давление глобализации, вопрос сохранения и развития культуры бурятского народа является крайне важным и сложным, - написал Алексей Цыденов.
Глава оставил напутствие Вячеславу Цыбикжапову.
- Желаю Вячеславу Балдановичу плодотворной работы на новой общественной должности, уверен, что у него получится активизировать деятельность ВАРК на благо всех бурят, в независимости от места их проживания, внимательнее отнестись к актуальным проблемам, молодежным и цифровым проектам, и к другим важным вопросам сохранения и развития нашей культуры и языка. Мы будем оказывать содействие во всех начинаниях ВАРКа. Хүндэтэ нютагаархид, энэ хүнгэн бэшэ хэрэгтэ Вячеслав Балдановичта амжалта хүсэнэб. Ушѳѳ олон түсэбүүдэй, хүсэлнуудэй бэелуулэгдэхэнь дамжаггүй! – заключил в своём посте Алексей Цыденов.
О ВАРК в последние годы совсем ничего не слышно. Ассоциация, начинавшаяся как весьма амбициозный проект с важными целями, давно не выходила в публичное пространство. Первым президентом ВАРК был художник Даши-Нима Дугаров, затем учёный Дандар Сандитов, бывший директор Бурятского театра драмы Доржи Сультимов и др. Долгое время ВАРК возглавлял Владимир Булдаев, депутат и председатель комитета Народного Хурала по нацвопросам. В 2016 году его сменил ныне покойный Иннокентий Егоров, тогда занимавший пост первого зампреда правительства Бурятии. Съезд, на котором его выбрали, запомнился скандалом с различными обвинениями. Собственно, после этого про ВАРК интересной информации более не появлялось.
Справка:
Вячеслав Цыбикжапов родился 26 июня 1970 года. Окончил Иркутский политехнический институт по специальности «инженер-теплоэнергетик» и Сибирскую академию государственной службы по специальности «менеджер государственного и муниципального управления».
В 1997 году назначен на должность заместителя главы Селенгинского района по социальным вопросам. В 2000 году назначен первым заместителем главы района.
В 2002 году избран депутатом Народного Хурала третьего созыва. Являлся заместителем председателя комитета Хурала по международным и региональным связям, национальным вопросам, делам общественных организаций и религиозных объединений. Затем вернулся в Селенгинский район на должность первого заместителя главы района, а вскоре был выбран главой.
Трудится зампредом правительства Бурятии по социальному развитию с осени 2017 года.
Мастер спорта РФ по рукопашному бою.
Зампред правительства Бурятии по «социалке» возглавил ВАРК
Власть, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Власть, 17.04.2021
Вячеслав Цыбикжапов получил первые напутствия от главы Бурятии
Власть, 17.04.2021
Московская полиция занялась случаем, шокировавшим Бурятию
Власть, 16.04.2021
Полиция и следователи вскрыли халтуру при ремонте дома культуры
Светлана Якименко получила медицинское и юридическое образование
Приём граждан будет проводиться по живой очереди
Алдар Бадмаев работал советником главы с 2018 года
Комиссия Генпрокуратуры РФ проведёт проверки в нескольких ведомствах
Владислав Сультимов решил перейти на другую работу
Один из депутатов задался вопросом: «Хотите добиться порядка или копеечку собрать?»
Кандидаты на этот пост будут определены с 30 апреля по 2 мая
Новый сельский глава имеет погашенную судимость
Работы на участке идут с прошлого года и должны быть завершены в мае
Сегодня Белых подал заявление в оргкомитет
Ещё три бурятских министра раскрыли декларации о доходах
Приказ выпустило министерство науки и высшего образования