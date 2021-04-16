В Бурятии директор учреждения культуры попала под уголовное дело

Полиция и следователи вскрыли халтуру при ремонте дома культуры



В Бурятии возбуждено уголовное дело в отношении директора муниципального бюджетного учреждения культуры «Культурно-досуговый и методический центр Курумканского района». 52-летняя женщина подозревается в превышении должностных полномочий, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.



По данным следствия, с февраля 2020 года в Курумканском районе проводился капитальный ремонт здания сельского дома культуры, относящегося к Культурно-досуговому центру. Финансирование – более 3,6 млн рублей – поступило в рамках национального проекта.



Спустя несколько месяцев по завершении ремонта подрядчик представил для подписания и оплаты соответствующие документы. Однако в них содержались ложные сведения с недостоверными показателями объёмов выполненных работ и использованных материалов. К примеру, в ряде случаев вместо новых строительных материалов использовались старые, бывшие в употреблении. Некоторые виды отделочных работ были упрощены для удешевления. Под обшивкой здания отсутствовал утеплитель. Также допущены другие нарушения условий контракта.



Несмотря на указанные недостатки, директор Культурно-досугового центра, выступавшая в роли заказчика, незаконно подписала акты выполненных работ без замечаний и санкционировала оплату контракта в полном объёме. В результате её действий бюджету причинён ущерб на общую сумму более 720 тысяч рублей.



Данное преступление выявили в рамках оперативных мероприятий сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Бурятии.



Сейчас следователи устанавливают полную картину преступления.

