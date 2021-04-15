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Главный МЧСовец Бурятии примет граждан

Главный МЧСовец Бурятии примет граждан
Власть,  Фото:сайт ГУ МЧС по Бурятии
Приём граждан будет проводиться по живой очереди

28 апреля с 10:00 до 12:00 начальник ГУ МЧС России по Бурятии генерал-майор внутренней службы Александр Марков проведёт личный приём. Мероприятие состоится в приёмной президента России в Бурятии по адресу: Улан-Удэ, ул. Коммунистическая, д. 47, кабинет 109.

Личный приём проводится в порядке живой очереди, для этого необходимо предоставить паспорт.

По вопросам предварительной записи на личный приём можно обращаться по телефону 8(301-2)21-50-67.

Справка:

Александр Марков родился 22 июня 1976 года в посёлке Поканаевка Красноярского края. В 1998 году окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище. В 2010 году – Академию гражданской защиты МЧС России, в 2013 году – Институт развития МЧС России Академии гражданской защиты МЧС России по программе: «Антикризисное управление РСЧС» (профессиональная переподготовка); в 2015 г. – Российскую академию народного хозяйства при президенте Российской Федерации (профессиональная переподготовка).

Прошёл путь от командира спасательного отряда (десантного) 177 отдельной спасательной бригады (Железногорск Красноярского края) до начальника центра (экстренного реагирования) Национального центра управления в кризисных ситуациях (Москва).

Неоднократно принимал участие и руководил ликвидацией последствий крупномасштабных ЧС и происшествий. Принимал участие в ликвидации последствий наводнения в Ленске и Крымске, в поисково-спасательной операции, связанной с крушением авиалайнера А-321 на территории Синайского полуострова Арабской Республики Египет, ликвидации последствий землетрясения в Республике Непал, развертывании аэромобильного госпиталя отряда «Центроспас» МЧС на территории Сирийской Арабской Республики, ликвидации крупных природных пожаров в Чили.

В 2015 году в составе оперативной группы МЧС работал в Бурятии, принимал участие в ликвидации природных пожаров.

В августе 2017 года назначен на должность начальника Главного управления МЧС России по Республике Бурятия. 
МЧС прием граждан
 
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