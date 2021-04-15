Светлана Якименко получила медицинское и юридическое образование
Светлана Якименко назначена заместителем министра здравоохранения Забайкальского края. Новый замминистра имеет опыт работы в государственной системе здравоохранения. Ранее она занимала должность начальника производственно-технического отдела Забайкальской дирекции здравоохранения.
Светлана Евгеньевна родилась 1 декабря 1978 года в городе Бийске, Алтайского края. В 2002 году закончила Читинскую государственную медицинскую академию по специальности «лечебное дело». В 2003 году прошла клиническую интернатуру в ЧГМА по специальности «акушерство и гинекология». В 2010 году завершила своё обучение в Байкальском государственном университете экономики и права по специальности «юриспруденция». В 2015 прошла переподготовку по специальности «организация здравоохранения и общественное здоровье» в Читинской медакадемии.
С 2008 года Светлана Якименко занимала должность ведущего специалиста отдела лицензирования медицинской и фармацевтической деятельности министерства здравоохранения Забайкальского края. В 2014 году перешла на должность заместителя главного врача по организационно-методической работе Дорожной клинической больницы на станции Чита-2. С 2018 года назначена начальником производственно-технического отдела Забайкальской дирекции здравоохранения. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Забайкалья.
В Забайкалье назначен замминистра здравоохранения
Власть, Фото:
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