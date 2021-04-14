Депутаты горсовета Улан-Удэ выразили опасения по работе регоператора

Один из депутатов задался вопросом: «Хотите добиться порядка или копеечку собрать?»



Работу регионального оператора «ЭкоАльянс» обсуждали сегодня на заседании горсовета Улан-Удэ. Как отметил представитель компании, у них сейчас сложилась непростая ситуация.



- В феврале 2021 года из-за приостановки деятельности по транспортированию ТКО по семи районам Бурятии произошло перераспределение собственной специализированной техники «ЭкоАльянса», и эта техника была направлена в районы для стабилизации ситуации с вывозом ТКО. В связи с этим, в Октябрьском районе Улан-Удэ, который мы обслуживали собственной техникой, произошли небольшие изменения, то есть попросили подрядную организацию ООО «Экоцентр» подхватить наши объёмы, дабы не завалить ситуацию в городе, - объяснил начальник диспетчерско-логистического отдела ООО «ЭкоАльянс» Чингис Ринчинов.



Также с 9 марта компания «СКА», которая обслуживала Советский район, досрочно приостановила свою деятельность по вывозу мусора.



- Нами было принято решение – ту технику, которую вернули снова в город, направить в Советский район для нормализации процессов. Все субподрядные организации Советского района, которые ранее были задействованы в сборе и вывозе ТКО, также были привлечены. С ними заключались дополнительные соглашения, договоры. Соответственно, все рабочие места сохранили. На сегодня по транспортированию ТКО в Улан-Удэ задействовано 66 единиц специализированной техники, - отчитался он.



По договору лизинга региональный оператор купил 5 КАМАЗов с боковой загрузкой. Со вчерашнего дня две машины уже работают, остальные проходят регистрационные процедуры и в течение недели будут выпущены на линию.



- Помимо этого, планируется купить ещё дополнительно 5 единиц специализированной техники. Это больше будут бортовые автомобили со съёмными кузовами, бункерами для вывоза крупногабаритного мусора в городе. На сегодня собственных единиц специализированной техники у «ЭкоАльянса» 17. Это 10 КАМАЗов с боковой загрузкой, два Газона с боковой загрузкой, три Газона со съемными бункерами, 1 КАМАЗ бортовой и 1 КАМАЗ с задней загрузкой, - перечислил Чингис Ринчинов.



О проблемах с перевозчиками



На совещании высказался представитель ИП Уралёва.



- Я вообще был субподрядчиком «Бабра». С 10 февраля, когда ушёл «ЭкоАльянс» в районы, меня попросили в Октябрьском районе помочь. По сути мы зашли «Экоцентром», и весь объем «ЭкоАльянса» забрали, на сегодня мы так до сих пор и возим этот объём. Но, если «ЭкоАльянс» закупил технику, у нас тоже техника в лизинге, я не понимаю, мы дальше куда эту технику будем девать, если «ЭкоАльянс» заберёт свою территорию. У нас на сегодня ни договоров нет, ни оплаты. Абсолютно ничего нет, - недоумевал Дмитрий Уралёв.



С ним согласился депутат Сергей Бурдиков, председатель комитета городского хозяйства, транспорта и связи горсовета Улан-Удэ. Он заявил, что по сути многие городские перевозчики на самом деле бесправны, хотя они реально работают.



- То есть они находятся не на прямом договоре с «ЭкоАльянсом», а на договоре субподряда. Получается, подрядчик, который имеет с вами договор, в любой момент может эту компанию выключить из этой схемы и как-то по-другому решать вопрос. Мы просим вас, чтобы все реальные перевозчики имели прямые договоры с «ЭкоАльянсом» - без института подрядчиков и субподрядчиков, - попросил Бурдиков.



Надо наводить порядок



С критикой обрушился депутат Виктор Ефремов. Он отметил, что у них сейчас острая ситуация на Восточном, в Загорске.



- Вывозил мусор Дмитрий Юрьевич Уралёв, работа радовала, никаких вопросов не было, у нас постоянно и качественно вывозился мусор. Но с 1 апреля у нас зашёл «Бабр», и в итоге мы сейчас имеем то, что имеем. Разрушили всё, что наладили, построили за это время. У нас как бы вроде ничего, а у Владимира Ивановича Шумана, у него контейнеровоз с задней загрузкой, и все дома у него с мусороприёмниками, оттуда именно в машину с задней загрузкой работать практически невозможно. Это дополнительные трудозатраты, - разъяснил он.



Далее депутат раскритиковал работу «ЭкоАльянса» в целом.



- С 2014 года ресурсоснабжающую организацию по вывозу мусора нам сватали, сватали таким образом: придёт ресурсоснабжающая организация - тогда не знали, что это будет «ЭкоАльянс» - которая будет вывозить все виды мусора, в том числе строительный, кусты, трава – неважно, но будет вывозить. Порядок в городе надо наводить, и даже говорили, близлежащую округу возьмут. Ну, естественно поддержали. Сказали - будет стоить в три раза дороже - да, в три раза дороже стало, а вывозить объём оставили тот же. Но это нечестно, мы всё-таки ставим перед собой задачу навести порядок и в городе, и в округе, то давайте его наводить, - возмутился Ефремов.



Депутат горсовета Улан-Удэ поинтересовался, с какими целями пришёл регоператор.



- А если пришли копеечку собрать, это опять не туда. Чего же мы хотим всё-таки добиться? Порядка в городе или копеечку собрать? Поэтому конкретно надо людям сказать, что мы пришли копеечку собрать, тогда это никто не поддержит, вас штыками встретят. Обманывать людей нельзя. Чингис Баирович, вы нам этого не обещали, мы вас за горло брать не будем. Но к этому всё-таки переходите. Порядок надо наводить, куда деваться-то теперь, - сказал Виктор Ефремов.



Он подытожил: «У нас убрали Уралёва, поставили «Бабр», у них техники не хватает, честно говоря, мы захлебываемся».



В конце представителям «ЭкоАльянса» были даны рекомендации по дальнейшей работе, их также попросили предоставить план-график по сокращению задолженностей перед городскими перевозчиками. Заседания по вопросам работы регоператора продолжатся.







