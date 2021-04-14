Депутаты Улан-Удэ выявили массу недочётов на дороге в сотых кварталах

- В том числе по тротуарам гарантия составляет пять лет, дорожные знаки – 5 лет, дорожная разметка – полгода. Сейчас визуально обследуем объект, выявим дефекты и установим разумный срок для их устранения. Протяжённость данного участка – 1 километр 200 метров. Во время самого строительства были неоднократные замечания, выдавались предписания, которые подрядчик выполнял, - сообщил Павел Малых, начальник управления дорожного строительства городского комитета по строительству.





- На сегодня есть локальные такие проблемы, которые остались всё равно – проблема ливневых стоков, ставится главная проблема – обслуживание этой дороги, передача на обслуживание городу Улан-Удэ, так как дорогу надо обслуживать, чистить, установка урн, дополнительных остановок, пешеходных переходов, обновление пешеходных разметок для безопасности дорожного движения. На перекрёстке в 113-115 кварталах нужно поставить дополнительные знаки – опасный участок дороги, снижение скорости для водителей. На сегодня эта дорога за полгода-год показала, что она очень нужна жителям микрорайона, решает очень многие проблемы, и хотелось бы, чтобы такая политика Улан-Удэ в удлинении нашей дороги, соединении 102 и 113 кварталов, создании кольцовки для маршрутных автобусов продолжилась, - прокомментировал Батор Лудупов, депутат Улан-Удэнского горсовета по округу № 13.





- Недочёты по асфальтобетонному покрытию на примыканиях, покрытию тротуаров – в целом, большой спектр замечаний, по устранению некоторых будем ожидать запуска асфальтобетонных заводов, потому что много замечаний по асфальту. С середины по конец мая можно приехать, проверить их устранение, - отметил Павел Малых, начальник управления дорожного строительства.









13 апреля депутаты Улан-Удэнского горсовета проверили два объекта по строительству дорог в сотых кварталах. Первым объектом стал участок от 113 до 115 микрорайона, работы здесь завершены в прошлом году. Подрядчиком является ООО «Нардеван Строй».- Мы возобновляем наши проверки дорог. В прошлом году дорога здесь строилась, мы все вместе были. И у нас по предложению мэра стала создаваться рабочая группа по контролю за дорожным ремонтом, и совместно с администрацией города мы будем в апреле ездить по тем дорогам, которые находятся на гарантии, и делать проверки, что после зимы с ними произошло, необходимо ли ещё что-то дополнительно доделывать, - объяснил Чимит Бальжинимаев, председатель Улан-Удэнского горсовета.Общий срок гарантийных обязательств подрядчика составляет шесть лет.В 2020 году возникали замечания по установке бортовых камней, по скоплению воды на проезжей части и щебёночным основаниям на тротуаре. Объект был введён в ноябре: подрядная организация уложилась в сроки.- Очень важно проверить именно эту дорогу, потому что эта же компания – «Нардеван Строй», которая вела эти работы, будет продолжать дорогу в 113-м. И были нарекания как раз, которые касались общей планировки работ, в том числе соблюдения уклонов дороги для водоотведения, проектирования водоприёмников. Важно проконтролировать эту часть работ, потому что это будет общая дорога, и надо, чтобы те ошибки, которые были допущены здесь, были исправлены и не повторялись на следующих участках, - подчеркнул Сергей Бурдиков, председатель комитета городского хозяйства, транспорта и связи горсовета Улан-Удэ.Как итог – почти все замечания были устранены. Однако остались некоторые вопросы, в частности по ливневым стокам.Следующим объектом стал участок от 102 до 118 микрорайона. Дорога строится с прошлого года, завершение работ запланировано на май. Протяжённость также порядочная – 1 километр 600 метров. Подрядная организация – ООО «Байкал-Техстрой».В результате на возводящейся дороге нашли массу недостатков. Больше всего претензий по асфальту.Председатель горсовета подтвердил, что, скорее всего, они будут выезжать перед приемкой дороги и всё подробно проверять.- Есть очень много недочётов, но мы совместно с администрацией – рабочей группой, которая у нас создана, мы прошлись. Представителю подрядчика, который здесь присутствовал, все вопросы задали, заактировали и, наверное, оформим в течение ближайших трёх дней. Мы полностью передадим всё для исполнения - все те недочёты, которые были выявлены в конце прошлого года, и которые мы выявили сейчас - уже после того, как зима прошла. Ко времени приёмки дороги все недочёты будут исправлены, думаю. И, наверное, ещё раз перед приемкой приедем, пройдёмся, посмотрим и проверим, - заключил он.