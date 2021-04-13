Указ подписал Путин
Атаманом Иркутского войскового казачьего общества назначен крупный иркутский чиновник. Должность получил министр жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области Анатолий Никитин. Указ о его назначении атаманом 12 апреля подписал президент России Владимир Путин.
Анатолий Никитин родился в 1960 году в Читинской области. В 1982 окончил санитарно-технический факультет Иркутского политехнического института. Вся его трудовая деятельность связана с областью, работал на разных руководящих должностях, в том числе в исполнительной власти региона. Возглавляет министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области с сентября 2020 года.
Министр ЖКХ Иркутской области стал атаманом казачьего общества
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