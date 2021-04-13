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Районы Бурятии с нулевой заболеваемостью ковидом просят не расслабляться

Районы Бурятии с нулевой заболеваемостью ковидом просят не расслабляться
Власть,  Фото:пресс-служба правительства РБ
Зампред правительства Пётр Мордовской требует не ослаблять профилактическую работу

Республиканский оперативный штаб по профилактике коронавирусной инфекции подводит итоги работы за полгода. Штаб начал работу в октябре 2020 года. В период роста заболеваемости COVID-19 ежедневно в рейды выходили 90 мобильных групп, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.

В настоящий момент работа мобильных групп продолжается. С 21 октября 2020 года по 11 апреля 2021-го составлено 13 122 протокола об административном правонарушении в отношении юридических и физических лиц, пренебрегающих мерами профилактики. За неисполнение требований по обеспечению противоэпидемических мероприятий к административной ответственности привлечены 789 организаций.

- Мы ведём постоянный мониторинг заболеваемости коронавирусной инфекцией. Мобильные группы продолжают контроль даже в тех районах, где на сегодняшний день нет болеющих в стационарах и на амбулаторном лечении. Именно такая непрерывная, комплексная работа сегодня создаёт основной фактор для сдерживания инфекции. И это подтверждает статистика. С момента усиления контрольных мер мы имеем устойчивое снижение заболеваемости. В октябре ежедневный прирост составлял почти 300 случаев, сейчас ежедневно регистрируется в среднем 45 новых случаев. Поэтому наша задача – профилактическую работу не ослаблять даже в районах с нулевой заболеваемостью, - отметил руководитель оперштаба по профилактике коронавирусной инфекции, зампред правительства Бурятии по вопросам безопасности Пётр Мордовской.

За минувшие сутки мобильные группы составили 114 протоколов об административном правонарушении. Только в Улан-Удэ проверками охвачен 301 объект, проведены профилактические беседы с 359 горожанами.

- Нарушения выявлены в агентстве недвижимости «Шанс», парикмахерской «Волшебница», компьютерном клубе GRUNT, торговых центрах «Түмэр морин», «Народный», павильоне «Мегафон» на улице Кабанская, павильоне «Яблоко». Протоколы будут направлены в суд для рассмотрения дела об административном правонарушении, - сообщили в правительстве Бурятии.


коронавирус профилактика
 
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