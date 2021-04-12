Жители Гусиноозёрска жалуются на пыль от сотен машин, проезжающих мимо их домов
К главе Бурятии Алексею Цыденову обратились жители Гусиноозёрска ч улицы Проезжей. Через эту улицу ежедневно едут сотни машин, основная масса которых, по словам местных, направляется к ГРЭС.
«В связи с чем, люди, проживающие по этой улице, в прямом смысле задыхаются от пыли, дороги нет! Одни ямы и камни. Администрация района разводит руками, ничем не можем помочь, ежегодно поднимаем эту проблему, но нас не слышат. Помогите!!!» – появилось обращение местных жителей в паблике selfie_gsk_03.
В selfie_gsk_03 размещён снимок мальчика, который держит в руках плакат «Алексей Самбуевич, помогите! Мы задыхаемся!»
Местные жители обращаются напрямую к главе Бурятии, так как считают, что «больше помочь некому».
В 2018 году жители Гусиноозёрска били тревогу из-за планов по разработке нового угольного месторождения. Тогда они рассказывали, что уже более 10 лет страдают от вибрации, грохота и пыли от проходящих по двум улицам города углевозов с действующего разреза. В ОНФ отмечали, что изменить маршрут движения машин, который идёт вдоль озера Гусиное, власти отказывались, ссылаясь на то, что это единственная технологическая дорога и самый короткий путь.
Аналогичные проблемы были ранее и в других районах Бурятии. В 2013 году о помощи просили жители Кяхтинского района, задыхающиеся от пыли, которую поднимали большегрузы с угольного разреза Окино-Ключи.
Жители села Ильинка Прибайкальского района страдали из-за дороги, используемой для проезда лесовозов. Поручения по этой проблеме давал тогдашний глава Бурятии Вячеслав Наговицын.
Задыхающиеся жители просят о помощи главу Бурятии
Власть, Фото:
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