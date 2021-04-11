 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

11 апреля

10 апреля

09 апреля

Популярное

Экс-глава Листвянки предстанет перед судом

Экс-глава Листвянки предстанет перед судом
Власть,  Фото:pixabay.com
Уголовное дело связано со строительством на Байкале

В Иркутской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего администрации Листвянки. Он обвиняется в совершении трёх эпизодов превышения должностных полномочий, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

Следствие установило, что в 2017 году глава Листвянки незаконно выдавал разрешения на строительство индивидуальных жилых домов в посёлке в границах центральной экологической зоны Байкальской природной территории. На основании выданных разрешений собственники на земельных участках производили строительные работы.

Суд по ходатайству следствия отстранил главу от занимаемой должности.

Следователи СК и сотрудники УФСБ выполнили ряд следственных действий, в том числе прошли обыски в администрации Листвянского муниципального образования.

Уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Листвянка превышение должностных полномочий
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Экс-глава Листвянки предстанет перед судом
Экс-глава Листвянки предстанет перед судом
Власть, 11.04.2021
Уголовное дело связано со строительством на Байкале
Министр экономики Бурятии ездит на «Тойоте Королле»
Министр экономики Бурятии ездит на «Тойоте Королле»
Власть, 11.04.2021
Екатерина Кочетова впервые отчиталась о доходах в должности министра экономики Бурятии
Глава минимущества Бурятии повысила доход, продав квартиру
Глава минимущества Бурятии повысила доход, продав квартиру
Власть, 11.04.2021
Маргарита Магомедова отчиталась о доходах за прошлый год
Прокуратура Бурятии проводит проверку в министерстве спорта
Прокуратура Бурятии проводит проверку в министерстве спорта
Власть, 10.04.2021
Проверяется законность расходования бюджетных средств 
InstaGuber: Глава Бурятии на втором месте в рейтинге губернаторов ДФО
InstaGuber: Глава Бурятии на втором месте в рейтинге губернаторов ДФО
Власть, 10.04.2021
«Стул как инструмент бурятской политики», - пишет «ФедералПресс»
Глава Бурятии придумал лайфхак со стулом и планшетом
Глава Бурятии придумал лайфхак со стулом и планшетом
Власть, 09.04.2021
Пользователи оценили изобретение Алексея Цыденова
В мэрии Улан-Удэ не комментируют информацию о возможном липовом дипломе
В мэрии Улан-Удэ не комментируют информацию о возможном липовом дипломе
Власть, 09.04.2021
Неприятная история развернулась вокруг бывшего главы Советского района
Вице-спикер Хурала Бурятии объявила о намерении участвовать в праймериз «Единой России»
Вице-спикер Хурала Бурятии объявила о намерении участвовать в праймериз «Единой России»
Власть, 08.04.2021
От итогов голосования зависит, кого партия будет выдвигать на выборы в Госдуму
Глава Тувы ушёл в отставку
Глава Тувы ушёл в отставку
Власть, 08.04.2021
Врио главы стал Владислав Ховалыг
Баир Жамбалов не признал вину на суде
Баир Жамбалов не признал вину на суде
Власть, 08.04.2021
Бывший вице-спикер Народного Хурала выступил в суде по своему уголовному делу о смертельном наезде на девушку
Вячеслав Дамдинцурунов: «Готовимся к Алтаргане!»
Вячеслав Дамдинцурунов: «Готовимся к Алтаргане!»
Власть, 08.04.2021
Министр спорта Бурятии сообщил в соцсети о дате проведения масштабного фестиваля
В Бурятии утвердили комиссию конкурса на главного архитектора
В Бурятии утвердили комиссию конкурса на главного архитектора
Власть, 08.04.2021
Конкурсную комиссию возглавил глава Бурятии
Экс-глава агентства лесного хозяйства Бурятии не пришёл на суд
Экс-глава агентства лесного хозяйства Бурятии не пришёл на суд
Власть, 08.04.2021
Первое заседание по уголовному делу Алексея Щепина перенесли
В Бурятии объявили конкурс на главу Тунки
В Бурятии объявили конкурс на главу Тунки
Власть, 07.04.2021
Кто станет  следующим главой Тункинского района, решит райсовет

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^