Экс-глава Листвянки предстанет перед судом

Уголовное дело связано со строительством на Байкале



В Иркутской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего администрации Листвянки. Он обвиняется в совершении трёх эпизодов превышения должностных полномочий, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.



Следствие установило, что в 2017 году глава Листвянки незаконно выдавал разрешения на строительство индивидуальных жилых домов в посёлке в границах центральной экологической зоны Байкальской природной территории. На основании выданных разрешений собственники на земельных участках производили строительные работы.



Суд по ходатайству следствия отстранил главу от занимаемой должности.



Следователи СК и сотрудники УФСБ выполнили ряд следственных действий, в том числе прошли обыски в администрации Листвянского муниципального образования.



Уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.



