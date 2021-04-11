Уголовное дело связано со строительством на Байкале
В Иркутской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего администрации Листвянки. Он обвиняется в совершении трёх эпизодов превышения должностных полномочий, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
Следствие установило, что в 2017 году глава Листвянки незаконно выдавал разрешения на строительство индивидуальных жилых домов в посёлке в границах центральной экологической зоны Байкальской природной территории. На основании выданных разрешений собственники на земельных участках производили строительные работы.
Суд по ходатайству следствия отстранил главу от занимаемой должности.
Следователи СК и сотрудники УФСБ выполнили ряд следственных действий, в том числе прошли обыски в администрации Листвянского муниципального образования.
Уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Экс-глава Листвянки предстанет перед судом
Власть, Фото:
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