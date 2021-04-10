InstaGuber: Глава Бурятии на втором месте в рейтинге губернаторов ДФО

InstaGuber - «ФедералПресс» собрал топ-5 самых популярных постов губернаторов ДФО за неделю. Глава Бурятии Алексей Цыденов занял второе место в необычном рейтинге с постом про совещание с Михаилом Мишустиным. Этот пост собрал 10 512 лайков.
«Стул как инструмент бурятской политики», - пишет «ФедералПресс», - Губернаторский график, как правило, всегда плотный и подчас главам регионов приходится работать, что называется, с колёс. Именно в такой ситуации оказался глава Бурятии Алексей Цыденов. На Камчатке он прямо из гостиницы участвовал в онлайн-совещании с премьер-министром. Рабочее место губернатору пришлось обустраивать из подручных материалов. Но всё-таки, главное – результат.
Как сообщал «Байкал-Daily», Алексей Цыденов соорудил подставку для планшета из стула, который поставил на стул, закрепив портфелем.
Первым в рейтинге губернаторов ДФО оказался губернатор Амурской области Василий Орлов с постом про день рождения дочери - 18 634 лайка; на третьем – глава Якутии Айсен Николаев с поздравлением спортсменки с победой - 9094 лайка ; далее – спортивный губернатор Камчатки Владимир Солодов (5387 лайков).
Последним оказался губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев, который вручил медаль сыну погибшей в 2018 году жительнице Бикина. Тем летом женщина спасла трёх десятилетних ребят, тонувших в холодной речке. Сама она не смогла выплыть на берег. Президент России посмертно наградил её медалью «За спасение погибавших». Этот пост набрал 2280 лайков.