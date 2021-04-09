Глава Бурятии придумал лайфхак со стулом и планшетом

Пользователи оценили изобретение Алексея Цыденова
Глава Бурятии Алексей Цыденов удивил пользователей Сети «высокими технологиями», которые он придумал в командировке в Петропавловске-Камчатске. Он участвовал в совещании председателя правительства Михаила Мишустина в режиме видеоконференц-связи. Мероприятие проводилось в четыре часа утра по камчатскому времени.
Чтобы правильно смотреться в кадре, Алексей Цыденов воспользовался стулом, который положил на стол. Так в нужно положении удалось установить планшет с видеокамерой. Занятные фотографии глава выложил на своей странице в Instagram.
«В номере гостиницы. 4 часа утра (по-камчатски). Участие в совещании Председателя Правительства М.В.Мишустина в режиме ВКС. Высокие технологии из подручных средств. Зато в кадре смотрюсь как надо», - подписал снимки Алексей Цыденов.
Фотографии также продублировали в паблике ves_ulan_ude. Снимки подписчики оценили: «Наш человек», «Как тебе такое, Илон Маск?», «Прикольно», «Красава», «Бедный глава, купите ему штатив, пожалуйста».
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