Глава Бурятии придумал лайфхак со стулом и планшетом

Чтобы правильно смотреться в кадре, Алексей Цыденов воспользовался стулом, который положил на стол. Так в нужно положении удалось установить планшет с видеокамерой. Занятные фотографии глава выложил на своей странице в Instagram.











Глава Бурятии Алексей Цыденов удивил пользователей Сети «высокими технологиями», которые он придумал в командировке в Петропавловске-Камчатске. Он участвовал в совещании председателя правительства Михаила Мишустина в режиме видеоконференц-связи. Мероприятие проводилось в четыре часа утра по камчатскому времени.«В номере гостиницы. 4 часа утра (по-камчатски). Участие в совещании Председателя Правительства М.В.Мишустина в режиме ВКС. Высокие технологии из подручных средств. Зато в кадре смотрюсь как надо», - подписал снимки Алексей Цыденов.Фотографии также продублировали в паблике ves_ulan_ude. Снимки подписчики оценили: «Наш человек», «Как тебе такое, Илон Маск?», «Прикольно», «Красава», «Бедный глава, купите ему штатив, пожалуйста».