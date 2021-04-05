В президиуме правительства председательствует глава
1 апреля глава Бурятии Алексей Цыденов образовал новый президиум правительства республики под своим председательством.
В состав президиума также вошли: первый зампред правительства Бурятии Всеволод Мухин, зампред по развитию инфраструктуры Евгений Луковников, зампред по социальному развитию Вячеслав Цыбикжапов, зампред – руководитель администрации главы Баир Цыренов, зампред по вопросам безопасности Пётр Мордовской, зампред, отвечающий за работу минимущества, минприроды, минтуризма, минкультуры Иван Альхеев, зампред – министр промышленности, торговли и инвестиций Антон Виноградов, зампред – министр сельского хозяйства и продовольствия Галсан Дареев и министр экономики Екатерина Кочетова.
Признан утратившим силу указ о предыдущем составе правительства Бурятии.
Справка. Из закона «О правительстве Республики Бурятия»:
Президиум правительства Бурятии действует в качестве постоянного рабочего органа правительства в составе председателя правительства, первого заместителя, заместителей председателя правительства, министра экономики, министра финансов.
По решению председателя правительства в состав президиума могут входить другие члены правительства.
Заседания президиума проводятся по мере необходимости. Порядок проведения заседаний и принятия решений определяется регламентом правительства.
Глава Бурятии сформировал новый президиум правительства
Власть, Фото:
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