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Глава Бурятии сформировал новый президиум правительства

Глава Бурятии сформировал новый президиум правительства
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
В президиуме правительства председательствует глава

1 апреля глава Бурятии Алексей Цыденов образовал новый президиум правительства республики под своим председательством.

В состав президиума также вошли: первый зампред правительства Бурятии Всеволод Мухин, зампред по развитию инфраструктуры Евгений Луковников, зампред по социальному развитию Вячеслав Цыбикжапов, зампред – руководитель администрации главы Баир Цыренов, зампред по вопросам безопасности Пётр Мордовской, зампред, отвечающий за работу минимущества, минприроды, минтуризма, минкультуры Иван Альхеев, зампред – министр промышленности, торговли и инвестиций Антон Виноградов, зампред – министр сельского хозяйства и продовольствия Галсан Дареев и министр экономики Екатерина Кочетова.

Признан утратившим силу указ о предыдущем составе правительства Бурятии.

Справка. Из закона «О правительстве Республики Бурятия»:

Президиум правительства Бурятии действует в качестве постоянного рабочего органа правительства в составе председателя правительства, первого заместителя, заместителей председателя правительства, министра экономики, министра финансов.

По решению председателя правительства в состав президиума могут входить другие члены правительства.

Заседания президиума проводятся по мере необходимости. Порядок проведения заседаний и принятия решений определяется регламентом правительства.
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