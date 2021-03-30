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Глава Росавиации проверил реконструкцию аэропорта Братска

Глава Росавиации проверил реконструкцию аэропорта Братска
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
К реконструкции аэропорта Братска привлекут дополнительные силы

К реконструкции аэропорта в Братске будут привлечены дополнительные силы, сообщили губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Такое решение было принято сегодня, 30 марта, во время совместного визита на предприятие руководителя Росавиации Александра Нерадько и Игоря Кобзева.

Реконструкция аэропорта Братска была начата в 2020 году. Подрядчик заключил контракт с Росавиацией. Его сумма составляет 1,19 млрд рублей. Здесь проведут реконструкцию взлётно-посадочной полосы, рулёжных дорожек и перрона, создадут новые места стоянок воздушных судов, построят очистные сооружения, аварийно-спасательную станцию и другие объекты инфраструктуры.

Завершить реконструкцию необходимо в конце 2021 года, однако сейчас работы идут с отставанием. Одной из причин является нехватка рабочей силы. Из-за пандемии коронавируса строительным организациям сложно привлекать рабочих из-за рубежа.

- Братск – это международный аэропорт. В аэропорту такого уровня все должно соответствовать требованиям Международной организации гражданской авиации (ИКАО). Объект несложный. Финансирование проекта обеспечено полностью. Возможно, нехватка опыта подрядной организации привела к отставаниям строительно-монтажных работ на объекте. Мы договорились, что дополнительно объединим усилия Правительства Иркутской области, Росавиации, города Братска, заказчика-застройщика, подрядной организации, а также субподрядных организаций для того, чтобы реализовать этот проект, социально важный для развития Иркутской области, - сказал Александр Нерадько.

- Срыв сроков реконструкции аэропорта Братска недопустим. Именно поэтому во время встречи в Москве я пригласил Александра Васильевича Нерадько приехать в Братск и на месте обсудить наши действия. В кратчайшие сроки мы должны мобилизовать все ресурсы. Я поручаю привлечь на этот объект сто сотрудников Дорожной службы Иркутской области, а также составить нагоночный график работ и ежедневно контролировать его исполнение. Будет организован штаб, определены ответственные лица со стороны Правительства Иркутской области и муниципалитета, которые будут контролировать ход работ. В ближайшее время я подпишу такое распоряжение, - сказал Игорь Кобзев.

Также на объекте установят видеокамеры, которые позволят вести контроль за ходом работ в режиме онлайн.

Модернизация взлётно-посадочной полосы и инфраструктуры аэропорта Братска позволит принимать больше воздушных судов, снизить тарифы на их обслуживание, привлечь новые авиакомпании и расширить географию полётов. Игорь Кобзев отметил, что аналогичные работы необходимо провести и других аэропортах региона. Их модернизация является приоритетной задачей, поставленной в послании губернатора Иркутской области, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
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