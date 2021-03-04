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Президент Татарстана прибыл в Бурятию

Президент Татарстана прибыл в Бурятию
Власть, 
Первым делом Рустам Минниханов отправился на Улан-Удэнский авиационный завод

С рабочей поездкой в Улан-Удэ прибыл президент Татарстана Рустам Минниханов.

Рустам Минниханов уже посетил Улан-Удэнский авиационный завод. Президент Татарстана в сопровождении главы Бурятии Алексея Цыденова ит управляющего директора авиазавода Леонида Белых осмотрел производственные площадки предприятия.

«Находимся в Бурятии. Вместе с Алексеем Самбуевичем Цыденовым посетили Улан-Удэнский авиационный завод. Ознакомились с опытом коллег. Также обсудили развитие отрасли на заседании совета директоров АО «Вертолеты России», - написал Минниханов на своей странице в соцсети.


В пресс-службе президента Татарстана рассказали, что в заготовительно-штамповочном цехе Минниханову рассказали о проведённой модернизации технических мощностей. В рамках капитального ремонта здесь были освоены новые технологии в области обработки давлением, внедрения бездоводочных технологий изготовления листовых деталей и снижения трудоёмкости производства.

В цехе агрегатной сборки президент Татарстана ознакомился с производством вертолётов, в том числе новой модели Ми-171А3. Затем Рустам Минниханов осмотрел цех окончательной сборки и малярных цех.

Также он посетил новый логистический центр, открытие которого запланировано в ближайшее время.

После осмотра завода Рустам Минниханов принял участие в заседании совета директоров АО «Вертолёты России». Совещание провел председатель совета директоров Анатолий Сердюков.

Затем Рустам Минниханов встретится с главой республики Алексеем Цыденовым. На встрече планируется обсудить перспективы развития торгово-экономических и гуманитарных связей между регионами.

Также в рамках рабочей поездки Рустам Минниханов встретится с активом местной татарской общины.


Татарстан Улан-Удэнский авиазавод
 
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