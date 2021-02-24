Вопрос сокращения высоких должностей Хурала Бурятии отложили

Законопроект о сокращении оплачиваемых должностей Народного Хурала вызвал бурные обсуждения в комитетах
Рассмотрение законопроекта по сокращению расходов на руководящие должности Народного Хурала Бурятии перенесли. Как сообщал «Байкал-Daily», ранее планировалось, что вопрос будет обсуждаться завтра, 25 февраля, на очередной сессии.
Суть законопроекта - сокращение числа депутатов, работающих на постоянной (оплачиваемой) основе и получающих солидную зарплату из бюджета. Предлагается объединить должности заместителей председателя Народного Хурала (их два) с двумя должностями, которые сейчас занимают другие люди. В итоге один вице-спикер будет руководить аппаратом Хурала, другой возглавит комитет по бюджету, налогам и финансам. Предлагается внести изменения со следующего, седьмого, созыва Народного Хурала, то есть с 2023 года.
- Обсудив с коллегами, поступившие предложения по законопроекту о сокращении оплачиваемых должностей в Народном Хурале Бурятии, принято решение перенести его на одну из следующих сессий. Планируем доработать и внести изменённую редакцию, - сообщил депутат Хурала Батор Цыбиков.
Он рассказал, что законопроект вызвал бурные обсуждения в комитетах.
- Больше всего замечаний к предложению: «заместитель председателя - руководитель аппарата». Хотя в ряде регионов нашей страны применяются разные варианты руководства аппаратом законодательного органа. Вариант о наделении заместителя председателя обязанностями по руководству комитетом по бюджету, налогам и финансам не вызвал особых замечаний, вопрос способа избрания будет рассмотрен. Мною сделан запрос о денежном содержании председателя комитета, руководителя аппарата и т.д. Теперь есть понимание о какой конкретно сумме идёт речь. От своей идеи о повышении эффективности, оптимизации работы законодательного органа республики и экономии бюджетных средств мы не отказываемся, - подчеркнул парламентарий.
Батор Цыбиков добавил, что сегодня активно идёт процесс сокращения «чиновничьего» аппарата, начиная с федеральных органов. По поручению председателя правительства РФ Михаила Мишустина принято решение о сокращении государственных служащих в рамках административной реформы. Речь идёт о сокращении более 35 тысяч человек. Правительство Бурятии также проводит работу по оптимизации своей структуры, отметил Батор Цыбиков.
Другой депутат Хурала Михаил Гергенов сообщил о том, что единого мнения у его коллег нет. Он весьма колко прокомментировал данный законопроект.
- Все комитеты Хуралы дали отрицательное заключение на инициативу коллег. Пусть депутаты будущего созыва Хурала сами определяют себе новую структуру - сколько комитетов, заместителей надо в современных условиях. Пусть Хурал состоит только из 20-ти депутатов, 20-ти оплачиваемых должностей - депутатов, работающих там на постоянной основе, депутатов, почти не отличающихся от работников комитета по местному самоуправлению правительства РБ. Спокойные, молчаливые, послушные. Зато какая экономия бюджета! – поделился на своей странице Михаил Гергенов.
Далее он продолжает язвительно замечать: «и сессии Хурала с дискуссиями ненужными и опасными не надо проводить».
- Всё тихо-мирно, шито-крыто. Или пусть в Хурале работает один председатель. Какой председатель? А всеобщий!!! И Хурала, и всех комитетов Хурала и всего аппарата Хурала!!! Пусть бегает (очень полезно для здоровья) по этажам, коридорам, ежеминутно проводит совещания и ежемесячно сессии!!! Сам с собою! Принимает законы и сам их же подписывает. Колоссальный эффект! Всеобщая экономия. Можно пойти и дальше. Жить без Хурала, разогнать его. Только кого же тогда ругать с наслаждением, обзывать бездельниками и болтунами, десятки блогеров и критиков останутся без работы, их жалко, - поделился Михаил Гергенов.
Вопрос сокращения высоких должностей Хурала Бурятии отложили
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