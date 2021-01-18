На ГТРК «Бурятия» сменился директор

Власть, Фото: страница ГТРК "Бурятия"

Нового директора уже официально представили коллективу



У ГТРК «Бурятия» появился новый директор. Информация об этом появилась в официальном аккаунте компании в Instagram.



- В ГТРК «Бурятия» прошла встреча главы Бурятии Алексея Цыденова с заместителем гендиректора ВГТРК Сабитовым Рифатом. На встрече Рифат Абдулвагапович представил нового директора ГТРК «Бурятия» Бадмаева Дмитрия Игоревича и познакомился с командой радио и телевидения, - говорится в сообщении.



Прежде Дмитрий Бадмаев довольно долгое время работал в должности заместителя директора.



Прежним директором ГТРК «Бурятия» была Марина Урбаева. Она возглавила гостелерадиокомпанию ещё в 2013 году, когда прежний руководитель Александр Варфоломеев стал сенатором от Бурятии.



По некоторым данным, Марина Урбаева продолжит работать на ГТРК «Бурятия», однако на другой должности.

