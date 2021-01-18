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На ГТРК «Бурятия» сменился директор

На ГТРК «Бурятия» сменился директор
Власть,  Фото:страница ГТРК "Бурятия"
Нового директора уже официально представили коллективу

У ГТРК «Бурятия» появился новый директор. Информация об этом появилась в официальном аккаунте компании в Instagram.

- В ГТРК «Бурятия» прошла встреча главы Бурятии Алексея Цыденова с заместителем гендиректора ВГТРК Сабитовым Рифатом. На встрече Рифат Абдулвагапович представил нового директора ГТРК «Бурятия» Бадмаева Дмитрия Игоревича и познакомился с командой радио и телевидения, - говорится в сообщении.

Прежде Дмитрий Бадмаев довольно долгое время работал в должности заместителя директора.

Прежним директором ГТРК «Бурятия» была Марина Урбаева. Она возглавила гостелерадиокомпанию ещё в 2013 году, когда прежний руководитель Александр Варфоломеев стал сенатором от Бурятии.

По некоторым данным, Марина Урбаева продолжит работать на ГТРК «Бурятия», однако на другой должности.
назначение телевидение СМИ
 
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