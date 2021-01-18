Нового директора уже официально представили коллективу
У ГТРК «Бурятия» появился новый директор. Информация об этом появилась в официальном аккаунте компании в Instagram.
- В ГТРК «Бурятия» прошла встреча главы Бурятии Алексея Цыденова с заместителем гендиректора ВГТРК Сабитовым Рифатом. На встрече Рифат Абдулвагапович представил нового директора ГТРК «Бурятия» Бадмаева Дмитрия Игоревича и познакомился с командой радио и телевидения, - говорится в сообщении.
Прежде Дмитрий Бадмаев довольно долгое время работал в должности заместителя директора.
Прежним директором ГТРК «Бурятия» была Марина Урбаева. Она возглавила гостелерадиокомпанию ещё в 2013 году, когда прежний руководитель Александр Варфоломеев стал сенатором от Бурятии.
По некоторым данным, Марина Урбаева продолжит работать на ГТРК «Бурятия», однако на другой должности.
На ГТРК «Бурятия» сменился директор
Власть, Фото:
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