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Владимир Путин поддержал ряд предложений Главы Бурятии

Владимир Путин поддержал ряд предложений Главы Бурятии
Власть,  Фото:пресс-служба Кремля
В понедельник, 30 ноября Президент России Владимир Путин и Глава Бурятии Алексей Цыденов провели рабочую встречу в режиме видеоконференцсвязи. В ходе встречи Алексей Цыденов обозначил три проблемных вопроса для республики: строительство дамбы в Улан-Удэ, экология Байкала и развитие городского общественного транспорта

- Город стоит на реке Селенга, основной приток Байкала. Два последних года у нас достаточно критичный подъём воды. И с учётом истории (последнее крупное наводнение было в 1993 году – прим.), если такое наводнение повторится, то у нас в затопляемой зоне порядка 48 тысяч жителей живёт, там порядка 13 тысяч домов, шесть школ, пять детских садов. Возможный ущерб, если такое наводнение повторится, – порядка 319 миллиардов рублей, - сообщил Глава Бурятии.

Алексей Цыденов напомнил, что ранее вопрос строительства дамбы входил в федеральную целевую программу «Охрана озера Байкал», однако в 2017 году в связи с отсутствием проектно-сметной документации этот проект из ФЦП исключили. «Сейчас мы ПСД подготовили и просили бы Вашего поручения, чтобы мы с Правительством уже в рамках нацпроекта «Экология» этот вопрос просмотрели», - добавил Алексей Цыденов.

Также глава республики поднял вопрос защиты озера Байкал и напомнил, что по поручению Владимира Путина в сентябре 2019 года был проведён анализ водоотведения стоков и их соответствия нормативам.

- Скажу, что 96% водосбора Байкала так или иначе идёт с территории Республики Бурятия, то есть с нашей территории все впадающие в Байкал речки идут. Проверили все очистные: 35 очистных стоит на них, на байкальской водной территории, 21 из них требует достаточно оперативного принятия мер. Тоже проработали, с главой Госэкспертизы провели оценку по укрупнённым расценкам и тоже бы просили Вашего поручения, чтобы в рамках нацпроекта «Экология» эти вопросы с Правительством отработать с учётом периода реализации и так далее, - сказал Алексей Цыденов.

Ещё одним ключевым вопросом в начале встречи стал общественный транспорт. Глава Бурятии рассказал о том, что в городской агломерации остро стоит вопрос о нехватке общественного транспорта большой вместимости.

- К сожалению, в 90-х годах и в начале 2000-х были не совсем правильные решения приняты, и фактически не осталось муниципального автобусного транспорта. На линию в городе выходят от 600 до 900 автобусов в зависимости от сезона, от времени. Из них только 40 муниципальные, остальные все – частные, и это микроавтобусы. Город, агломерация более 500 тысяч человек, и, соответственно, вопрос достаточно острый. Когда голосовали по поправкам в Конституцию, параллельно шло голосование за народный бюджет, и люди в рамках народного бюджета почти единогласно выбрали приобретение автобусов. И мы за народный бюджет 20 автобусов приобрели. За счёт дальневосточных субсидий 22 автобуса приобрели. Но для системного решения нужно, конечно, порядка 600, это тоже не один год, это можно сделать в рамках государственно-частного партнёрства. Вопрос актуальный, и просили бы Вашего поручения, чтобы мы уже дальше его прорабатывали совместно с Правительством, - сказал Алексей Цыденов.

Президент, в свою очередь, выразил согласие с выдвинутыми предложениями, отметив, что все вопросы, поднятые Главой Бурятии важны. «Хорошо. Все вопросы важны, безусловно, согласен. Соответствующее поручения Правительству сформулирую, обязательно это сделаем», - подчеркнул Владимир Путин.

пресс-служба Главы и Правительства Республики Бурятия
Бурятия правительство РБ Путин
 
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