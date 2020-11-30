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В Иркутской области назначили уполномоченного по правам человека

В Иркутской области назначили уполномоченного по правам человека
Власть,  Фото: пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области
Светлана Семёнова ранее работала уполномоченным по правам ребёнка

Светлана Семёнова назначена на должность уполномоченного по правам человека в Иркутской области. На рассмотрение её кандидатуру в законодательное собрание региона внёс губернатор Игорь Кобзев.

- Девять лет Светлана Семёнова является уполномоченным по правам ребёнка в Иркутской области. Имеет два высших образования. За свой труд отмечена благодарностью президента России. Является председателем координационного совета уполномоченных по правам ребенка в Сибирском федеральном округе. На эту должность была переизбрана повторно. Считаю, что компетенция и опыт Светланы Николаевны будут востребованы на новом ответственном участке правозащитной деятельности, – отметил в ходе представления глава региона.

В своей речи Светлана Семёнова подчеркнула, что деятельность правозащитного института востребована и занимает свою нишу в деятельности государственных органов, которая направлена на защиту интересов граждан.

- Время диктует новые задачи не только в рамках действующего законодательства, но в очередных вызовах. Сегодня очень серьёзно говорят о защите прав человека в период пандемии, но также серьёзно влияют на защиту прав человека вопросы, связанные с информационной безопасностью каждого гражданина. Будем учиться. Готовы к этому, – сказала Светлана Семёнова.

Кандидатура Светланы Семёновой была утверждена большинством голосов депутатов областного парламента. После чего уполномоченный по правам человека в Иркутской области принесла присягу. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
Иркутская область назначение уполномоченный по правам человека
 
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