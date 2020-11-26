Хурал Бурятии отказался обращаться к Путину из-за энерготарифа

Среди депутатов не оказалось согласия по нашумевшему вопросу



На протяжении двух часов на сессии депутаты Народного Хурала обсуждали, стоит ли отправлять обращение к президенту России о том, чтобы Бурятию включили в программу выравнивания энерготарифов. Коммунисты настаивали на том, чтобы другие депутаты поддержали их в отправке письма. Подписались под письмом перед сессией более 20 депутатов.



- Нам важно не перевести этот вопрос в политическую плоскость. Федеральный центр наверняка не может не обратить внимание на целый парламент региона. И президент не может не обратить внимание на официальное обращение. Дискуссия будет вестись на федеральном уровне, - отметил депутат от КПРФ Баир Цыренов.



Он обратил внимание, что рабочая группа, созданная в республике, не имеет никакого выхода на Иркутскую область, с которой мог бы быть единый тариф на передачу электроэнергии.



- Мы не можем повлиять на отказ или неотказ губернатора Иркутской области, другое дело – федеральный центр. В случае нашего обращения к президенту, вполне вероятно, подобная рабочая группа может быть создана с участием самых высших федеральных органов власти. В этом случае будет возможность вынести взвешенное продуманное решение, которое обяжет губернаторов, в том числе Иркутской области, пойти навстречу. Мы с вами прекрасно понимаем, что каждый губернатор в первую очередь отвечает за свой регион. Они заинтересованы сохранить минимальные тарифы только у себя, они не обязаны думать о проблемах Бурятии. И замыкая этот вопрос внутри республики мы явно его не решим, - категорично высказался Баир Цыренов.



Ещё один коммунист Леонтий Красовский заявил, что отправка обращения в адрес Путина – это «возможность запрыгнуть в уходящий вагон».



- Нет, мы этого не делаем, отклоняем обращение, создаём какие-то непонятные рабочие группы, а что толку-то от них? У людей спросите – они говорят, что невероятно высокие тарифы. Кто на электроотоплении сидит, огромнейшие деньги платят, - резко высказался Красовский.



Единоросс Игорь Марковец, председатель комитета Хурала по соцполитике, также подписался под обращением. Он напомнил, что в озвученном предложении правительства России об единых тарифах для смежных регионов Иркутская область «сцеплена» с Тывой. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев уже выступил против уравнивания энерготарифов с Тывой. Поэтому Марковец предложил сначала отработать властям Бурятии этот вопрос с Иркутской областью, убедив соседний регион пойти на совместное снижение.



- Вот тогда – да, Владимир Владимирович подписал бы, и мы с вами бы получили результат, - резюмировал он.



Вопрос, отправлять ли обращение от Хурала президенту страны, был поставлен на голосование. Большинство депутаты высказались против.



О планах по введению в России ценовых зон стало известно в середине ноября. Предлагается ряду смежных регионов страны установить единые тарифы на передачу электроэнергии. Например, Алтай могут объединить с Алтайским краем, что приведёт к сокращению тарифа в республике на 45% при росте для потребителей края на 4%. В Калмыкии ставка может опуститься на 6,4% после присоединения к Ростовской области (где произойдёт рост на 0,4%). Есть в списке и Иркутская область – её предлагается объединиться с Тывой, что могло бы дать Тыве сразу минус 85% тарифа, а вот области – рост на 4%.



Бурятии же в списке не оказалось вовсе. В республиканской службе по тарифам дали понять, что подобное введение республики ни к чему, приведя следующий аргумент: «В Тыве, Республике Калмыкия, Санкт-Петербурге, Республике Алтай тариф для населения составляет от 3,82 руб./кВтч до 5,36 руб./кВтч. В Бурятии тариф существенно ниже и установлен в размере 2,947 руб./кВтч, так как Бурятия уже на протяжение последних десяти лет ежегодно получает значительные преференции от Москвы на ограничение роста тарифов на электроэнергию, а в 2011 году Республика Бурятия была включена в перечень особых зон оптового рынка электроэнергии со сниженной ценой производства электроэнергии».



К слову, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев заявил, что регион не согласится на уравнивание энерготарифов с Тувой. По его словам, в результате такого повышения Иркутская области потеряет миллиарды рублей в доходах регионального бюджета.



- С нами этот вопрос не согласовывали. Но мы знаем, что в Тыве это приведет к сокращению на 85%, а для нас — увеличению на 4%. Коснется это предприятий, а не конечных потребителей. Тем не менее для Иркутской области это недопустимо, и мы откажемся, если республика выйдет с таким предложением, - цитировал ТАСС губернатора.







