Новый глава минздрава Иркутской области приехал из Москвы

Новый министр здравоохранения уже представлен сотрудникам ведомства
Бывший главврач московской поликлиники Яков Сандаков назначен на должность министра здравоохранения Иркутской области.
Соответствующий указ подписал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Накануне Кобезв представил нового руководителя сотрудникам, сообщили в пресс-службе областного минздрава.
Задачей номер один для Сандакова названа борьба с коронавирусом.
- Ситуация в области напряжённая. Медики работают на пределе своих возможностей. Предстоит решать вопросы расширения коечного фонда, применения современных методов лечения, организации неотложной помощи амбулаторным больным и ещё ряд ключевых задач, в которых нужно добиться положительных результатов, – подчеркнул Игорь Кобзев.
Яков Сандаков в 2003 году окончил Пермскую государственную медицинскую академию по специальности «лечебное дело», а 2006 году – ординатуру по специальности «хирургия». Он также получил второе образование в сфере экономики, менеджмента и управления в здравоохранении. Доцент, кандидат медицинских наук. В октябре защитил докторскую диссертацию.
Пять лет, с 2009 года, он возглавлял в Перми Центр профессиональной медицины, хирургический стационар. Был заместителем главного врача по хирургии в детской городской больнице №15 Перми. В 2014 году занимал должность заведующего хирургическим стационаром при международной клинике ЗАО МЕДСИ в Москве. На протяжении пяти лет с 2015 года трудился заместителем главного врача по медицинской части диагностического центра №3 департамента здравоохранения Москвы, ЮВАО. В 2017 году избран депутатом Совета депутатов муниципального округа Рязанский в Москве.
С апреля 2020 года по настоящее время работал главным врачом городской поликлиники №109 Москвы.
Яков Сандаков автор более 80 научных статей, обладатель четырёх патентов на изобретения.
Предыдущий министр здравоохранения региона Наталья Ледяева подала в отставку. Произошло это после коррупционного скандала с её сыном, которого подозревают в мошенничестве при госзакупках.
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