Алексей Цыденов осмотрел отремонтированный бассейн

Бассейн капитально отремонтировали в Саган-Нуре



Глава Бурятии Алексей Цыденов во время поездки в Мухоршибирский район посетил отремонтированный по президентской дальневосточной субсидии бассейн «Горняк» в селе Саган-Нур.



- Большой объём ремонтных работ был проведен - практически полная реконструкция: кровля и стены, сама чаша бассейна - в общем, все переделывалось. В итоге бассейн готов к заполнению водой и в ближайшее время начнет работать, - отметил Алексей Цыденов.



В здании утеплили и гидроизолировали перекрытия, обновили деревянные конструкции кровли и нанесли огнебиозащитное покрытие на них, заменили металлочерепицу, установили водосточную систему.



Заменены керамическая плитка на полах с восстановлением гидроизоляционного слоя, стены из глазурованной плитки, окна и двери, установлены противопожарные двери в здании бассейна, новые перегородки в душевых. Обновлен фасадов зданий, трубопроводы водоснабжения, смесители, системы вентиляции и электроосвещения.



Общая стоимость работ составила 19,5 млн рублей, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.



