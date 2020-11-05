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Алексей Цыденов осмотрел отремонтированный бассейн

Алексей Цыденов осмотрел отремонтированный бассейн
Власть,  Фото:egov-buryatia.ru
Бассейн капитально отремонтировали в Саган-Нуре

Глава Бурятии Алексей Цыденов во время поездки в Мухоршибирский район посетил отремонтированный по президентской дальневосточной субсидии бассейн «Горняк» в селе Саган-Нур.

- Большой объём ремонтных работ был проведен - практически полная реконструкция: кровля и стены, сама чаша бассейна - в общем, все переделывалось. В итоге бассейн готов к заполнению водой и в ближайшее время начнет работать, - отметил Алексей Цыденов.

В здании утеплили и гидроизолировали перекрытия, обновили деревянные конструкции кровли и нанесли огнебиозащитное покрытие на них, заменили металлочерепицу, установили водосточную систему.

Заменены керамическая плитка на полах с восстановлением гидроизоляционного слоя, стены из глазурованной плитки, окна и двери, установлены противопожарные двери в здании бассейна, новые перегородки в душевых. Обновлен фасадов зданий, трубопроводы водоснабжения, смесители, системы вентиляции и электроосвещения.

Общая стоимость работ составила 19,5 млн рублей, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.

глава Бурятии Алексей Цыденов бассейн
 
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