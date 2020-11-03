Новый руководитель приехал из Магадана
Приказом Федеральной таможенной службы России со 2 ноября начальником Бурятской таможни назначен полковник таможенной службы Игорь Кокорин.
Игорь Кокорин родился в городе Комсомольск-на-Амуре 13 сентября 1964 года. Имеет два высших образования. Службу в таможенных органах начал в 1993 году с должности старшего таможенного инспектора отдела таможенных платежей Амурской таможни.
С 2006 по 2009 годы Игорь Васильевич занимал должность первого заместителя начальника Благовещенской таможни, с 2009 по 2014 годы - первого заместителя Биробиджанской таможни. С 2014 по 2020 годы был начальником Магаданской таможни.
Женат, имеет троих детей.
Как сообщал «Байкал-Daily», прежний руководитель Бурятской таможни Андрей Полетаев был в марте 2020-го назначен начальником Кемеровской таможни.
В конце мая был назначен первый замначальника Бурятской таможни. Место получил ещё один «дальневосточник» Иван Бурлака, до этого трудившийся в Хабаровске.
Назначен новый начальник Бурятской таможни
Власть, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Власть, 03.11.2020
Новый руководитель приехал из Магадана
Названы результаты анализа Ивана Альхеева на коронавирус
Кобзев пошёл на поправку
Алексей Цыденов озвучил итоги двухлетия в составе ДФО
Министр экономики даже предложила «велком» на её место
Василий Соколов осмотрел Большереченский рыбоводный завод
Алексей Цыденов специально обратился к трудоголикам
Причиной называется простудное заболевание
Алексей Цыденов обратился к медицинским работникам, сложив вместе ладони
Власть, 31.10.2020
Алексей Цыденов отчитался об итогах деятельности рабочей группы Госсовета по транспорту
Он проверит подготовку края к отопительному сезону
В республике действует несколько КТ-центров
Выявлено более 400 нарушений закона
Власть, 29.10.2020
Власти Бурятии посчитали «индекс качества» 2 городов республики
Власть, 29.10.2020
Кобзев поблагодарил за поддержку