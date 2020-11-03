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Назначен новый начальник Бурятской таможни

Назначен новый начальник Бурятской таможни
Власть,  Фото:dvtu.customs.gov.ru
Новый руководитель приехал из Магадана

Приказом Федеральной таможенной службы России со 2 ноября начальником Бурятской таможни назначен полковник таможенной службы Игорь Кокорин.

Игорь Кокорин родился в городе Комсомольск-на-Амуре 13 сентября 1964 года. Имеет два высших образования. Службу в таможенных органах начал в 1993 году с должности старшего таможенного инспектора отдела таможенных платежей Амурской таможни.

С 2006 по 2009 годы Игорь Васильевич занимал должность первого заместителя начальника Благовещенской таможни, с 2009 по 2014 годы - первого заместителя Биробиджанской таможни. С 2014 по 2020 годы был начальником Магаданской таможни.

Женат, имеет троих детей.

Как сообщал «Байкал-Daily», прежний руководитель Бурятской таможни Андрей Полетаев был в марте 2020-го назначен начальником Кемеровской таможни.

В конце мая был назначен первый замначальника Бурятской таможни. Место получил ещё один «дальневосточник» Иван Бурлака, до этого трудившийся в Хабаровске. 
назначение Таможня
 
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