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В Бурятию прибыла делегация Татарстана

В Бурятию прибыла делегация Татарстана
Власть,  Фото:пресс-служба правительства РБ
Глава Бурятии обсудил вопросы сотрудничества с заместителем премьер-министра Татарстана

В четверг, 22 октября, глава Бурятии Алексей Цыденов провёл рабочую встречу с заместителем премьер-министра Республики Татарстан, председателем национального совета Всемирного конгресса татар Василем Шайхразиевым.

Основная цель визита делегации Татарстана в Бурятию – посещение центров татарской культуры в рамках празднования 100-летия со дня образования Татарской АССР и 15-летия региональной национально-культурной автономии татар республики.

- Наша республика многонациональная. И очень активно прослеживается татарское население, особенно в районах. У нас в регионе существует региональная национально-культурная автономия татар Бурятии. Проекты автономии поддерживаются в рамках госпрограммы «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России в Бурятии». Отрадно, что представители Татарстана посещают нашу республику уже не в первый раз, поскольку связь регионов сохраняет и поддерживает многонациональное разнообразие нашей страны, - отметил Алексей Цыденов.

Также в ходе встречи обсуждались вопросы продления соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между Бурятией и Татарстаном, которое было заключено ещё в 2013 году.

- Мне в этом году повезло дважды, я был в Бурятии в феврале и приехал сюда снова сейчас в октябре. Поэтому, пользуясь случаем, предлагаю подписать новое соглашение о сотрудничестве, - добавил Василь Шайхразиев.


По информации пресс-службы правительства Бурятии 
Татарстан
 
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