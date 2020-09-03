 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

03 сентября

02 сентября

Популярное

В Бурятии суд обязал чиновницу вернуть 13 млн рублей

В Бурятии суд обязал чиновницу вернуть 13 млн рублей
Власть,  Фото:pixabay.com
Председатель комитета имущественных и земельных отношений пошла на преступление ради имитации эффективной работы

В Бурятии суд вынес приговор председателю комитета имущественных и земельных отношений администрации Джидинского района. 43-летняя женщина признана виновной в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ), сообщили в пресс-службе Следственного управления.

Установлено, что 25 июня 2015 года между комитетом имущественных и земельных отношений администрации Джидинского района и строительной компанией был заключен муниципальный контракт на модернизацию очистных сооружений, строительство канализационного коллектора и канализационно-насосной станции на общую сумму более 110 млн. рублей.

В установленный контрактом срок подрядчик работы не завершил.

Представитель комитета имущественных и земельных отношений, знала о нарушении условий договора, но решила создать видимость эффективного использования бюджетных средств. В октябре 2015 года она подписала и заверила гербовой печатью документы, содержащие ложные сведения о готовности и стоимости работ. На основании этого подрядчику незаконно выплатили более 3,4 млн. рублей.

- Помимо этого, в декабре 2016 года с аналогичными нарушениями она подписала и заверила гербовой печатью документы о приёмке и стоимости якобы выполненных работ, которые велись другим подрядчиком в рамках контракта по строительству полигона для твердых бытовых отходов в селе Петропавловка Джидинского района. Этим санкционировала незаконное перечисление из казны на счета компании почти 9,5 млн. рублей, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.

Суд назначил чиновнице наказание в виде двух лет лишения свободы условно с лишением права занимать должности на государственной и муниципальной службе сроком два года. Кроме этого, суд взыскал с женщины необоснованно уплаченные подрядчикам почти 13 млн. рублей.

Приговор пока не вступил в законную силу.
превышение должностных полномочий
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии суд обязал чиновницу вернуть 13 млн рублей
В Бурятии суд обязал чиновницу вернуть 13 млн рублей
Власть, 03.09.2020
Председатель комитета имущественных и земельных отношений пошла на преступление ради имитации эффективной работы
Бывшему вице-спикеру Хурала Бурятии продлили домашний арест
Бывшему вице-спикеру Хурала Бурятии продлили домашний арест
Власть, 03.09.2020
Баиру Жамбалову нельзя выходить из дома ещё два месяца
Первый зампрокурора Бурятии примет тарбагатайцев
Первый зампрокурора Бурятии примет тарбагатайцев
Власть, 03.09.2020
Приём состоится в следующий вторник
Пост прокурора Иркутска стал вакантным
Пост прокурора Иркутска стал вакантным
Власть, 03.09.2020
Дмитрий Прушинский ушёл на пенсию
Бурятское УФАС устроит онлайн-обсуждение
Бурятское УФАС устроит онлайн-обсуждение
Власть, 02.09.2020
Бурятское УФАС России пригласило всех желающих принять участие публичных обсуждениях результатов правоприменительной практики управления за III квартал 2020 года
Глава Бурятии поручил создать группу «Защити Байкал!»
Глава Бурятии поручил создать группу «Защити Байкал!»
Власть, 02.09.2020
Группа наблюдателей будет контролировать ход реконструкции БАМа возле Байкала
В Улан-Удэ прояснили ситуацию с миллионами на новые автобусы
В Улан-Удэ прояснили ситуацию с миллионами на новые автобусы
Власть, 02.09.2020
В Telegram-каналах задались вопросом, почему не сходятся подсчёты с закупкой новых автобусов
Детский омбудсмен Бурятии посетила девочку, которой отрубили пальцы
Детский омбудсмен Бурятии посетила девочку, которой отрубили пальцы
Власть, 02.09.2020
Уполномоченный по правам ребёнка возьмёт громкое дело на контроль
Министр спорта России сегодня приедет в Иркутск
Министр спорта России сегодня приедет в Иркутск
Власть, 02.09.2020
В том числе Олег Матыцин встретится со спортивной общественностью
Глава Бурятии встретился с генконсулом Южной Кореи
Глава Бурятии встретился с генконсулом Южной Кореи
Власть, 02.09.2020
Генконсул заинтересован в установлении побратимских связей
Мэрию Улан-Удэ обязали отремонтировать «тайную комнату»
Мэрию Улан-Удэ обязали отремонтировать «тайную комнату»
Власть, 02.09.2020
Администрация Улан-Удэ не смогла оспорить решение в Верховном суде
Жители Иркутской области не соблюдают меры безопасности
Жители Иркутской области не соблюдают меры безопасности
Власть, 01.09.2020
Об этом заявил глава минздрава России Михаил Мурашко

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^