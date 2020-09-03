В Бурятии суд обязал чиновницу вернуть 13 млн рублей

Председатель комитета имущественных и земельных отношений пошла на преступление ради имитации эффективной работы



В Бурятии суд вынес приговор председателю комитета имущественных и земельных отношений администрации Джидинского района. 43-летняя женщина признана виновной в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ), сообщили в пресс-службе Следственного управления.



Установлено, что 25 июня 2015 года между комитетом имущественных и земельных отношений администрации Джидинского района и строительной компанией был заключен муниципальный контракт на модернизацию очистных сооружений, строительство канализационного коллектора и канализационно-насосной станции на общую сумму более 110 млн. рублей.



В установленный контрактом срок подрядчик работы не завершил.



Представитель комитета имущественных и земельных отношений, знала о нарушении условий договора, но решила создать видимость эффективного использования бюджетных средств. В октябре 2015 года она подписала и заверила гербовой печатью документы, содержащие ложные сведения о готовности и стоимости работ. На основании этого подрядчику незаконно выплатили более 3,4 млн. рублей.



- Помимо этого, в декабре 2016 года с аналогичными нарушениями она подписала и заверила гербовой печатью документы о приёмке и стоимости якобы выполненных работ, которые велись другим подрядчиком в рамках контракта по строительству полигона для твердых бытовых отходов в селе Петропавловка Джидинского района. Этим санкционировала незаконное перечисление из казны на счета компании почти 9,5 млн. рублей, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.



Суд назначил чиновнице наказание в виде двух лет лишения свободы условно с лишением права занимать должности на государственной и муниципальной службе сроком два года. Кроме этого, суд взыскал с женщины необоснованно уплаченные подрядчикам почти 13 млн. рублей.



Приговор пока не вступил в законную силу.

