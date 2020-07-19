Водитель «Toyota Land Cruiser» погиб на месте ДТП в Бурятии

По некоторым сведениям, погибший - депутат Народного Хурала
В Бурятии сегодня произошло смертельное ДТП.
- По предварительным данным, водитель автомобиля «Тойота Лэнд Крузер» на 357 км. автодороги «Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан-Новый Уоян» (село Ярикто) не справился с управлением и совершил опрокидывание, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.
От полученных травм 50-летний водитель скончался на месте ДТП.
В настоящий момент сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
По сообщениям телеграм-каналов, за рулём машины находился депутат Народного Хурала Бурятии Александр Лоншаков.
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