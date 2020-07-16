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Умерла бывший министр экономического развития Иркутской области

Умерла бывший министр экономического развития Иркутской области
Власть,  Фото:pixabay.com
Оксана Тетерина скончалась в Москве

В Москве ушла из жизни бывший министр экономического развития Иркутской области Оксана Тетерина. Информация об этом появилась в официальной группе министерства в Facebook.

«Вчера, 15 июля, не стало Оксаны Вячеславовны Тетериной, бывшего министра экономического развития Иркутской области, высокопрофессионального специалиста, чуткого и красивого во всех смыслах человека. Скорбим и соболезнуем ее родным и близким. Оксана Тетерина была единственной и горячо любимой дочерью своих родителей, которые сейчас очень тяжело переживают утрату», - говорится в сообщении.

В последние годы Оксана Тетерина жила в Москве. Её тело транспортируют в Иркутск. Информация о дате похорон появится позже.

Оксана Тетерина родилась в 1978 году в городе Мирный Архангельской области. Получила высшее образование по специальностям экономист и юрист. Трудовую деятельность начала в 2000 году в комитете экономики администрации Иркутской области. С 2000 по 2007 годы прошла путь от специалиста до начальника управления.

С 2007 года по 2013 год занимала должность начальника управления стратегического развития минэкономразвития региона. С 2013 года до апреля 2015 года являлась заместителем министра — начальником управления.

С декабря 2015 года по декабрь 2016 была министром экономического развития Иркутской области.


смерть некролог минэкономики
 
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