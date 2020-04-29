В Иркутской области виновные в лесных пожарах будут оплачивать их тушение

В частности, будут взыскиваться средства, потраченные на работу вертолётов



С виновников возникновения лесных пожаров в Иркутской области будут взыскивать затраты на их тушение. Об этом заявил и.о. министра лесного комплекса региона Дмитрий Петренев на заседании оперативного штаба под председательством исполняющего обязанности губернатора Игоря Кобзева.



В частности, через суды будут взыскиваться средства, потраченные на работу вертолётов по доставке сотрудников парашютно-десантной пожарной службы к очагам возгораний. С начала пожароопасного сезона вертолёты для этого уже применялись дважды. Час работы Ми-8 стоит 300 тысяч рублей.



Дмитрий Петренев в настоящее время находится в Качугском районе, где действует режим ЧС. И.о. министра рассказал о мерах, предпринимаемых для установления причин лесных пожаров. На заметке оперативников уже есть определенные лица. Среди них – арендатор лесных угодий, охотопользователь и фермер. По предварительной версии, арендатор в нарушение особого противопожарного режима сжигал на лесосеке древесные остатки, а двое других подозреваемых осуществляли пожоги сухой растительности. Их действия могли стать причиной пожаров. В отношении всех установленных лиц будут проведены оперативно-следственные мероприятия, и виновные будут привлечены к ответственности.



Мэр района Татьяна Кириллова доложила, что с момента введения режима ЧС в муниципальном образовании выписано 34 протокола о нарушении особого противопожарного режима. Виновным грозит административный штраф.



– По всем подобным нарушениям взыскание штрафов должно быть 100-процентным, – поставил задачу врио губернатора Игорь Кобзев.



С начала пожароопасного сезона в Качугском районе произошло 12 лесных пожаров общей площадью 6967,6 га, из которых 3621,6 га, покрытых лесом. Сегодня в локализованном состоянии находятся три очага общей площадью 4995 га, в том числе 1765 га, покрытых лесом. В дотушивании задействовано 58 пожарных-десантников, 421 работник пожарно-химических станций, 177 мобилизованных граждан, в том числе командированные с предприятий, арендующих лесные участки, и добровольцы. Количество техники насчитывает 195 единиц. По информации Дмитрия Петренева, открытого горения на этих пожарах уже не наблюдается, производится обработка кромки возгораний. Они должны быть ликвидированы не позднее 30 апреля. Такую задачу накануне поставил врио главы региона Игорь Кобзев. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.

