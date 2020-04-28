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В Бурятии подобрали нового замминистра туризма

В Бурятии подобрали нового замминистра туризма
Власть, 
Новым замминистра стала бывшая сотрудница мэрии Улан-Удэ

Глава Бурятии Алексей Цыденов подписал постановление о назначении на должность заместителя министра туризма республики – председателя комитета продвижения туристского продукта и поддержки субъектов туристской индустрии Туяны Дугаровой.

- Туяна Дугарова - специалист с опытом работы в управлении муниципальной экономикой. В администрации Улан-Удэ показала себя как эффективный менеджер, которая знает изнутри систему планирования и функционирования как муниципальных, так и частных организаций, обладает системным и комплексным подходом к решению поставленных задач, - отмечает министр туризма Мария Бадмацыренова.

Туяна Дугарова трудовую деятельность начала в 2001 году с должности ведущего специалиста отдела прогнозирования и развития территорий комитета по экономике администрации Улан - Удэ.

Позднее перешла на место руководителя отдела прогнозирования социально-экономического развития города, начальника отдела стратегического планирования, заместителя председателя комитета экономического развития.

С 2013 года по 2020 год занимала должность председателя комитета экономического развития и туризма администрации Улан-Удэ.

Как сообщал «Байкал-Daily», в начале февраля эту должность покинул Денис Ивлев. Сейчас он занимается развитием туризма Алтайского края, став директором краевого госучреждения «Алтайтурцентр». 
назначение минтуризма
 
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Статья была размещена на сайте газеты «Les Echos»

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