В Бурятии подобрали нового замминистра туризма

Новым замминистра стала бывшая сотрудница мэрии Улан-Удэ
Глава Бурятии Алексей Цыденов подписал постановление о назначении на должность заместителя министра туризма республики – председателя комитета продвижения туристского продукта и поддержки субъектов туристской индустрии Туяны Дугаровой.
- Туяна Дугарова - специалист с опытом работы в управлении муниципальной экономикой. В администрации Улан-Удэ показала себя как эффективный менеджер, которая знает изнутри систему планирования и функционирования как муниципальных, так и частных организаций, обладает системным и комплексным подходом к решению поставленных задач, - отмечает министр туризма Мария Бадмацыренова.
Туяна Дугарова трудовую деятельность начала в 2001 году с должности ведущего специалиста отдела прогнозирования и развития территорий комитета по экономике администрации Улан - Удэ.
Позднее перешла на место руководителя отдела прогнозирования социально-экономического развития города, начальника отдела стратегического планирования, заместителя председателя комитета экономического развития.
С 2013 года по 2020 год занимала должность председателя комитета экономического развития и туризма администрации Улан-Удэ.
Как сообщал «Байкал-Daily», в начале февраля эту должность покинул Денис Ивлев. Сейчас он занимается развитием туризма Алтайского края, став директором краевого госучреждения «Алтайтурцентр».
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Статья была размещена на сайте газеты «Les Echos»