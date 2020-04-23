Власти района Бурятии собирались купить автомобиль дороже положенного

Нарушение выявила прокуратура



Как выяснила прокурорская проверка, в хозяйственно-транспортном отделе администрации Джидинского района Бурятии нарушили закон о контрактной системе в сфере закупок.



Установлено, что учреждение в единой информационной системе опубликовало извещение о проведении электронного аукциона на право заключения муниципального контракта на поставку автомобиля для нужд учреждения. Начальная максимальная цена контракта составила 1,65 млн рублей.



Вместе с тем муниципальным правовым актом в сфере нормирования закупок предусмотрена предельная цена приобретаемых для муниципальных нужд легковых автомобилей – не более 1,5 млн рублей.



Начальнику учреждения объявлено предостережение о недопустимости нарушения закона. Проведение закупки автомобиля с превышением нормативов затрат прекращено. Заказчиком опубликовано извещение о приобретении автомобиля стоимостью, установленной муниципальным нормативным правовым актом, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

