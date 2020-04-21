Смоляк возглавила комитет по проектному управлению
Ирина Смоляк назначена на должность заместителя руководителя администрации главы и правительства Бурятии по проектному управлению - председателя комитета по проектному управлению. Указ об этом подписал глава Бурятии Алексей Цыденов 17 апреля.
Ранее Смоляк занимала пост замруководителя администрации главы и правительства Бурятии – председателя комитета по совершенствованию государственного управления. Как сообщал «Байкал-Daily», в этой должности она работала с осени 2017 года.
- Назначить Смоляк Ирину Владимировну на должность заместителя руководителя администрации главы и правительства Республики Бурятия по проектному управлению - председателя комитета по проектному управлению с 20 апреля 2020 года и заключить с ней служебный контракт, - говорится в документе.
Ещё до назначения председателем комитета по совершенствованию государственного управления Ирина Смоляк 10 лет занимала пост заместителя руководителя администрации главы и правительства Бурятии – председателя информационно-аналитического комитета.
Глава Бурятии назначил Ирину Смоляк на новую должность
Власть, Фото:
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