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В Бурятии госслужащие начнут ловить нарушителей изоляции

В Бурятии госслужащие начнут ловить нарушителей изоляции
Власть,  Фото:Сергей Тарасенко
Штрафы по составленным ими протоколам назначит суд

В связи с усилением мер по борьбе с коронавирусом по указу Главы Бурятии сформированы мобильные рабочие группы из числа работников республиканских министерств, служб, агентств и управлений.

Они наделены полномочиями по составлению протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.6.1.КоАП (Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе её возникновения), сообщает пресс-служба правительства Бурятии.

Наказанием для граждан за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе её возникновения могут стать как предупреждение, так и административный штраф от 1 тысячи до 30 тысяч рублей. При повторном нарушении или причинении вреда здоровью человека или имуществу предусмотрены большие размеры штрафов.

При этом одновременно МВД по Бурятии продолжает работу по привлечению к административной ответственности по ст. 6.3 КоАП РФ граждан, нарушивших предписания территориальных органов Роспотребнадзора по изоляции в домашних условиях либо самовольно покинувших обсервационные и карантинные учреждения. Санкции данной статьи предусматривают для физлиц наложение штрафа в размере от 15 до 40 тысяч рублей.

Мобильные группы правительства Бурятии будут работать до 31 декабря 2020 года во взаимодействии с органами местного самоуправления муниципальных образований, а также МВД и управлением Роспотребнадзора.

Члены мобильных групп будут выявлять нарушителей режима самоизоляции и составлять на них протоколы. В дальнейшем протоколы об административных нарушениях будут передаваться в суд, который и определит меру наказания.

- Основная задача групп - не карать, а способствовать соблюдению гражданами ограничительных мероприятий, установленных на территории республики указом главы Бурятии. Надеемся, с началом работы мобильных групп сократится число нарушителей, что в конце концов приведет к снижению заболеваемости COVID-2019, - отмечают в правительстве республики.

Правила поведения, обязательные для исполнения гражданами и организациями, при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, утвержденные постановлением правительства России вступили в силу с 4 апреля.

К числу нарушений правил поведения относятся действия граждан по несоблюдению ограничительных мероприятий, установленных на территории Бурятии.

Напомним, в Бурятии на сегодняшний день зарегистрировано 54 случая заражения коронавирусом
самоизоляция коронавирус
 
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