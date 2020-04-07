Депутаты-бизнесмены обратились к главе Бурятии

Алексея Цыденова просят о дополнительных налоговых льготах бизнесу на фоне пандемии коронавируса
Депутаты Народного Хурала Бурятии обратились к главе республики Алексею Цыденову с предложением расширить меры поддержки населения и предоставить дополнительные налоговые льготы бизнесменам.
- В настоящее время Вами проведена большая работа по выработке перечня региональной поддержки экономики из-за введения ограничительных мер в связи с распространением коронавируса. Мы поддерживаем Ваши решения и предлагаем дополнительно расширить меры поддержки, - говорится в документе.
Так, предлагается освободить от уплаты имущественных налогов физических лиц за 2019 год. Для субъектов малого и среднего предпринимательства (наиболее пострадавших от ограничительных мер) предложено: перенести срок уплаты по региональным налогам за 2019 год до 31 декабря 2020 года, освободить от уплаты за 2020 год по УСНО, ЕНВД, НДФЛ, налогу на прибыль, налогу на имущество организаций, налогов по патентной системе. Третьим пунктом здесь идёт – «увеличить меры социальной поддержки детям войны».
Главе Бурятии предложено обратиться к заместителю правительства России - полпреду президента в ДФО Юрию Трутневу.
- Наши предложения таковы: первое - это перенести срок уплаты НДС за 4 квартал 2019 года и 1 квартал 2020 года до 31 декабря 2020 года, второе - установить «нулевую» ставку НДС на период с 1 апреля 2020 года по 31 декабря 2020 года, и третье предложение - отменить страховые взносы в социальные фонды в 2020 году для субъектов малого и среднего предпринимательства, - заявили обратившиеся к главе.
Письмо подписали депутаты Народного Хурала: Зоригто Цыбикмитов, Иринчей Матханов, Андреян Зыбынов, Баир Гармаев, Геннадий Доржиев, Дмитрий Дружинин, Матвей Баданов, Михаил Гергенов, Татьяна Мантатова и Сергей Пашинский.
Напомним, на выходных в Бурятии были озвучены новые меры спасения бизнеса. Тогда отмечалось, что работа по выработке мер поддержки экономики продолжится.
Депутаты-бизнесмены обратились к главе Бурятии
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