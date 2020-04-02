«Коронавирус – это форс-мажор»: Всё о прямом эфире главы Бурятии



Пенсии, детские пособия.





В числе мер поддержки населения в связи с пандемией коронавируса объявлены пособия в размере 5000 рублей на каждого ребёнка в возрасте до 3 лет (включительно) для семей, которые имеют право на маткапитал. С 1 апреля оно будет выплачиваться ежемесячно в течение трёх месяцев. Нормативные акты уже приняты, соответственно, такие выплаты сейчас уже пойдут.



- Кроме того все пособия, которые у нас выплачиваются – детские пособия, пособия по ЖКХ, по коммунальным платежам и прочее – сейчас внесли изменения: никаких подтверждающих справок, никаких дополнительных каких-то документов не надо. Кто получал их в марте, тот будет получать их в ближайшие шесть месяцев без представления дополнительных обосновывающих документов. Получали в марте – все, будете автоматом получать шесть месяцев – никуда никому ходить, показывать, доказывать не требуется. Пенсии по инвалидности продлеваются автоматически: никаких дополнительных справок, подтверждений не надо, - заявил Алексей Цыденов.



По больничным листам. «Сейчас оплата по больничному листу зависит от стажа работы, от среднего уровня заработной платы и по сути может составлять порядка 7000 рублей. В соответствии с поручением Президента размер больничного увеличен и не может быть менее МРОТа, то есть теперь по Бурятии это 14556 рублей плюс наш региональный коэффициент. Прошу всех работодателей на это ориентировать людей, чтоб знали свои права, а Трудовой инспекции - соответственно, следить за этим», - сказал Алексей Цыденов.



Увеличен размер пособий безработным. Увеличен максимальный размер пособия по безработице почти в 1,5 раза до размера минимальной оплаты труда (МРОТ). В Бурятии максимальное пособие по безработице увеличивается с 9600 рублей до 14556 рублей, а для северных районов максимальный размер пособия составит 15769 рублей.



Справки можно получить, позвонив на горячую линию центров занятости:



Центр занятости населения Улан-Удэ: 8(3012) 41-89-08, 41-89-12, 41-89-24;

- Республиканское агентство занятости населения: 8 (3012) 41-70-41

- Консультации для постановки на учет по безработице: 8(3012) 41-70-41, 41-89-79, 41-89-08.



- Несмотря на то, что центры занятости не работают в обычном режиме, выплаты пособий по безработице производятся в обычном режиме, без задержек, перечисления происходят каждый день. Стоит отметить, что на максимальное пособие могут рассчитывать только те недавно уволенные граждане, которые на момент обращения в службу занятости имели непрерывный стаж работы не менее 26 недель. Это подтверждается справкой о средней заработной плате и трудовой книжкой. Остальные могут рассчитывать только на минимальный размер пособия - 1800 рублей, - рассказал руководитель республиканского агентства центра занятости Александр Башкирцев.



Всем предприятиям Бурятии необходимо зарегистрироваться на портале «Работа в России» (trudvsem.ru). Правительством ведется оперативный мониторинг ситуации на рынке труда для организации первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики. По результатам мониторинга решается вопрос о выделении финансирования на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда.



На портал работодателям необходимо подавать сведения об увольнении работников в связи с ликвидацией организаций либо сокращением численности или штата работников, а также неполной занятости работников, в том числе связанные с эпидемией коронавируса.



Так, работодатели, подавшие сведения о нахождении работников под риском увольнения, смогут рассчитывать на государственную поддержку при организации временной занятости и опережающего обучения данной категории работников.



На этом портале также можно получить информацию об имеющихся вакансиях.



- Все имеющиеся вакансии постоянного и временного характера мы размещаем на портале. Соискатель может зайти на ресурс, выбрать регион, в котором он ищет работу, и ознакомиться с предлагаемой работой, - сообщает Александр Башкирцев.



Глава Бурятии подчеркнул, что предприятиям Бурятии всем без исключения необходимо зарегистрироваться на портале, вне зависимости от того - есть или нет ухудшение ситуации.



Форс – мажор



Глава Бурятии также ответил на вопрос прямого эфира, является коронавирус форс-мажором или нет?



- Является. Кому необходима справка о том, что это форс-мажор, в Торгово-промышленной палате Бурятии (ТПП РБ) можете получить. Коронавирус - это форс-мажор, официальное заключение есть. Соответственно, в ТПП можете получить справку. Она бесплатная, - отметил Алексей Цыденов.



За сертификатом можно обратиться в ТПП РБ по телефону: 8-3012-21-55-88, а в период самоизоляции к юристу палаты: 8-902-160-22-44.





- «ТГК-14», «Бурятэнерго», РЖД, ЛВРЗ - все основные промышленные производства, все работодатели у нас стабильно работают. И, соответственно, все рабочие места сохраняются. И не только рабочие места, но и зарплаты, - заверил глава Бурятии.Алексей Цыденов подчеркнул, что неделя самоизоляции является оплачиваемой для всех трудоустроенных граждан. Исполнение работодателями своих обязанностей по выплате заработной платы сотрудникам в республике отслеживает прокуратура и Роструд.- За эту неделю заработная плата будет начисляться. В соответствие с указом президента России все работодатели обязаны начислять заработную плату своим сотрудникам. Отмечу, что неделя самоизоляции – это не освобождение от работы, а вынужденная мера, чтобы остановить распространение коронавирусной инфекции в стране и республике, - заявил Алексей Цыденов.Он особо отметил, что в республике введена неделя самоизоляции, а не карантина. При введении карантина устанавливаются еще более жесткие ограничения и более высокая ответственность за нарушение.Производство не остановили: ЛВРЗ (работает литейный цех 70 человек), Улан-Удэнский авиазавод (дежурный персонал, котельная, компрессорный цех 40-70 человек), Селенгинский ЦКК (700 человек), Улан-Удэнское приборостроительное производственное объединение (20 человек). В сфере сельского хозяйства и продовольствия работают в штатном режиме: «Бурятмясопром», «Бурятхлебпром», агрохолдинг «Молоко Бурятии», кроме этого в каждом районе Бурятии работают хлебопекарни. Работает АО «Разрез Тугнуйский» в связи с непрерывным циклом производства, на удаленный режим работы переведены обеспечивающие службы: бухгалтерия, кадры.- Бюджетная сфера республики обеспечена в полном объеме финансированием. В бюджетной сфере заняты муниципальные служащие, врачи, учителя, воспитатели детских садов, ЗАГСы, мировые судьи и так далее – это порядка 70 тысяч человек. И все они точно также обеспечены работой, финансированием, поэтому у основной части наших людей финансовая ситуация стабильная. Вопрос остается по сфере обслуживания: торговле, транспорту, салонам, парикмахерским, общепиту и так далее. Поскольку у основных заказчиков с работой все хорошо, и у сферы обслуживания перспектива достаточно устойчивая, - отметил Алексей Цыденов.Меры поддержки, озвученные президентом России заработали, заявил глава.Ранее было принято решение о поддержке наиболее пострадавших отраслей, находящихся в зоне наибольшего риска. Речь идет о 22 основных сферах: авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки, культура, организация досуга и развлечений, физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт, деятельность в сфере туризма, гостиничный бизнес, общественное питание, дополнительное образование и негосударственные образовательные учреждения, организация конференций и выставок, предоставление бытовых услуг (ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты). На территории Бурятии указанные виды деятельности осуществляет 4932 предприятия.Какая помощь этим предприятиям будет оказана согласно поручению президента:- шесть месяцев отсрочки выплат по всем налогам (за исключением НДС);- на шесть месяцев отсрочка по уплате страховых взносов в государственные внебюджетные фонды для микропредприятий;- на шесть месяцев отсрочка по кредитам субъектам малого и среднего предпринимательства; возможен перенос выплат как самого тела кредита, так и процентов по кредитам без ухудшения кредитной истории;- дополнительные меры обеспечения устойчивого кредитования реального сектора, включая предоставление госгарантий и субсидирование;- на шесть месяцев мораторий на подачу заявлений кредиторов о банкротстве компаний и взыскание долгов и штрафов с предприятий;- отсрочка для малого и среднего бизнеса по уплате арендных платежей за федеральное, республиканское и муниципальное имущество;- расширение возможностей МСП для получения кредитов по льготной ставке не более 8,5%;- мораторий на проведение контрольных закупок, плановых и внеплановых проверок.- Итак, найдены отдельные меры поддержки, отдельные решения Президента по поддержке людей и бизнеса. По бизнесу - это отсрочка по выплате налогов на шесть месяцев, это касается всех налогов за исключением НДС. Сейчас федеральная и наша налоговая службы в этом направлении работают, соответствующие документы принимаются. Это не освобождение от налогов, это перенос выплаты, но все понимают, если через полгода отсроченные налоги выставят единовременно, то заплатят их не все, многие подадут на банкротство. Поэтому сейчас правительство рассматривает , что делать дальше, через полгода. В любом случае будет какое-то решение – либо реструктуризация, рассрочка на долгосрочный период по годам, либо налоговые каникулы, - заявил Алексей Цыденов.- Что касается помощи населению, президентом объявлено, что, если у человека на 30% упал уровень дохода, то он имеет право на отсрочку по выплате потребительских и ипотечных кредитов без штрафных санкций и каких-либо последствий. А для микропредприятий кроме такой отсрочки по налогам дать еще и отсрочку по страховым взносам в социальные фонды, - добавил глава Бурятии.В Бурятии приостановлены меры принудительного взыскания задолженности по налогам для 29 тысяч предприятий-налогоплательщиков, по которым сумма долга на 01.03.2020 составляет порядка 1,8 млрд. рублей. До 1 мая приостановлены меры принудительного взыскания (если это не влечёт нарушения предельных сроков взыскания, установленных налоговым кодексом), в отношении налогоплательщиков, отнесенных к категории субъектов малого и среднего предпринимательства, а также налогоплательщиков, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.- Сейчас правительство работает над внесением изменений в законодательство по отсрочкам или рассрочкам платежей. В ближайшее время будет решен вопрос получения отсрочки погашения долгов после 1 мая, а также по суммам пени по задолженности в период моратория, - сообщила руководитель Управления Федеральной налоговой службы по Республике Бурятия Марина Ли.Полностью категории налогоплательщиков, подпадающие под эту меру поддержки, указаны на сайте ФНС России.С 16 марта 2020 года также приостановлена подача заявлений о банкротстве.До 1 мая налоговая служба приостановила назначение и проведение выездных налоговых проверок. Оформление акта проверки и решения по оконченным выездным налоговым проверкам будет осуществляться без непосредственного контакта с налогоплательщиками.ФНС перенесены сроки представления бухгалтерской отчетности и налоговой отчетности, попадающие на период с 30 марта по 3 апреля 2020 года на 6 апреля 2020 года.Большинство вопросов по налогам можно решить, воспользовавшись «Личными кабинетами налогоплательщиков» или официальными интерактивными сервисами. В «Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц» можно узнать задолженность, оплатить налоги, обратиться за разъяснениями, заполнить и подать декларацию 3-НДФЛ, урегулировать вопросы расчетов с бюджетом (в том числе вернуть НДФЛ за приобретение имущества, обучение или лечение). Те граждане, которые не подключены к Личному кабинету, но имеют подтвержденную учетную запись портала госуслуг (ЕСИА), могут сгенерировать свой Личный кабинет при помощи логина и пароля портала госуслуг.Глава Бурятии особо подчеркнул, что предприятия смогут брать беспроцентные кредиты на зарплату, под 0% годовых по государственной программе. Сбербанк сейчас согласовывает эту меру поддержки для Бурятии, а в России такой опыт уже есть. Программа предназначена для поддержки малого и микробизнеса, а также индивидуальных предпринимателей, пострадавших от распространения коронавируса COVID-19.О других мерах поддержки своих клиентов, рассказал управляющий Бурятским отделением Сбербанка Антон Соколов:- На наш региональный уровень спущены полномочия по принятию решений по типовым реструктуризациям. Мы можем перенести как проценты, так и выплаты по основному долгу до 1 октября 2020 года. По сути дела, продлить кредит, и это никак не повлияет на качество ссуды, то есть с точки зрения кредитной истории заемщики остаются в зеленой зоне. Второе - это кредиты со ставкой 0% на получение заработной платы, и по сегменту малых предприятий предполагается, что оформление таких кредитов будет полностью в онлайн-режиме, то есть без посещения банка можно оформить такой займ.Алексей Цыденов отметил, что в программе участвуют все банки РФ, при этом кредитование осуществляет банк-держатель зарплатного проекта предприятия. В Сбербанке такие кредиты оформляются как предодобренные и выдаются полностью в электронной форме: посещать отделение банка для оформления заявки и получения средств не требуется.Согласно условиям программы, срок ведения деятельности компаний должен быть не менее одного года, срок кредитования — до 01.10.2020 года. Сумма кредита определяется исходя из численности сотрудников предприятия, умноженной на МРОТ и умноженной на шесть (исходя из количества месяцев срока кредитования).1. Предоставление отсрочки платежей по основному долгу микрозайма, выданного региональным фондом поддержки МСП;2. Выдача микрозаймов без справки из налоговой под ставку не более ключевой ставки рефинансирования;3. Резиденты Промышленного парка Республики Бурятия освобождены от арендных платежей на 6 месяцев с 1 марта;.5. Отменены проверки малого бизнеса по региональным и муниципальным органам контроля до 1 мая;6. Снижение комиссии по поручительствам Гарантийного фонда с 0,75% до 0,5%;7. Заключение договора с электронной площадкой для возможности работы малых и средних предприятий в режиме он-лайн;8. Взаимодействие с банками и Фондом поддержки малого предпринимательства Республики Бурятия по поручительствам в части реструктуризации долга (предоставление каникул или отсрочки), в зависимости от решения банка;Специалисты Минпромторга организовали «горячую линию» для разъяснений по мерам поддержки 8 800 30 30 123.Телефон Уполномоченного по защите прав предпринимателей: 83012217879, 83012217897, 89025626253.