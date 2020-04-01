Глава Бурятии в прямом эфире ответит на вопросы бизнесменов



Как сообщал «Байкал-Daily», в марте Алексей Цыденов впервые прямой эфир. В онлайн-режиме он отвечал на самые разнообразные вопросы жителей республики.







В течение часа все желающие смогут задавать вопросы, высказывать идеи и предложения.-Уважаемые коллеги от бизнеса! Уже на этой неделе в четверг в 11 часов в онлайн-режиме мы вместе с вами обсудим возможные меры поддержки бизнеса как объявленные президентом, так и дополнительные. Я проведу трансляцию в онлайн-режиме во всех соцсетях, чтоб по максимуму получить от вас информацию о проблемах и предложения по мерам и способам поддержки. И по итогам будем корректировать наш план первоочередных мероприятий, - обратился к предпринимателям глава Бурятии.Встреча состоится 2 апреля в 11:00 на личных страницах Алексея Цыденова в Вконтакте vk.com/alexey.tsydenov, в Инстаграме @tsydenov_aleksey и в Фейсбуке www.facebook.com/alexey.tsydenov