В Бурятии отделы соцзащиты приостановили работу до 3 апреля

Меры безопасности предприняты в целях профилактики распространения коронавирусной инфекции



Управление социальной защиты населения по Улан-Удэ и отделы социальной защиты населения в районах Бурятии приостановили свою работу. Социальные работники продолжат обслуживание граждан на дому согласно заключенным договорам, сообщили в пресс-службе минсоцзащиты Бурятии.



Также в эти дни не будет работать республиканский ресурсный центр «Семья».



Личный приём граждан в министерстве социальной защиты населения Бурятии также временно ограничен. Контактный телефон, по которому можно получить интересующую граждан информацию: 8(3012)46-24-34.



Рекомендуется направлять обращения в адрес органов социальной защиты в письменном виде:



- на официальный сайт министерства социальной защиты населения Республики Бурятия: http://egov-buryatia.ru/minsoc/

- по адресу: 670034, г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, 10;

- на адрес электронной почты: mintr@mtsrrb.eastsib.ru

- на факс: (8-3012) 46-24-24



