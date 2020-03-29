Меры безопасности предприняты в целях профилактики распространения коронавирусной инфекции
Управление социальной защиты населения по Улан-Удэ и отделы социальной защиты населения в районах Бурятии приостановили свою работу. Социальные работники продолжат обслуживание граждан на дому согласно заключенным договорам, сообщили в пресс-службе минсоцзащиты Бурятии.
Также в эти дни не будет работать республиканский ресурсный центр «Семья».
Личный приём граждан в министерстве социальной защиты населения Бурятии также временно ограничен. Контактный телефон, по которому можно получить интересующую граждан информацию: 8(3012)46-24-34.
Рекомендуется направлять обращения в адрес органов социальной защиты в письменном виде:
- на официальный сайт министерства социальной защиты населения Республики Бурятия: http://egov-buryatia.ru/minsoc/
- по адресу: 670034, г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, 10;
- на адрес электронной почты: mintr@mtsrrb.eastsib.ru
- на факс: (8-3012) 46-24-24
В Бурятии отделы соцзащиты приостановили работу до 3 апреля
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