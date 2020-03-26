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В Бурятии ещё у четверых человек заподозрили коронавирус

В Бурятии ещё у четверых человек заподозрили коронавирус
Общество,  Фото:pixabay.com
Алексей Цыденов обратился к жителям республики

Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня стало известно, что в Бурятии два подтверждённых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

- Ещё у четырех контактных лиц также есть первичное подтверждение наличия коронавируса. С учётом этого необходимо более ответственное отношение всех к исполнению профилактических мер, - обратился в жителям республики Алексей Цыденов.

Руководитель региона попросил всех воздержаться от посещения публичных мест. В регионе временно прекращается работа детских игровых комнат, кружков, спортивных секций, театров, кинотеатров и кинозалов, ночных клубов, кинотеатров и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений.

Вводится запрет на курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и в иных аналогичных объектах. Вводится запрет на проведение любых мероприятий с количеством участников более 50 человек, в том числе в барах и ресторанах. Свадьбы, юбилеи, миланы и прочие подобные мероприятия с большим участием людей не должны проводиться, подчеркнул Алексей Цыденов.

- Напомню, на сегодня полностью мобилизованы система здравоохранения республики и соответствующие службы. Создан запас медикаментов и необходимой реанимационной техники. Сейчас все стационары республики обеспечены аппаратами искусственной вентиляции легких: 153 аппарата готовы к работе на случай наступления осложнений. Мобилизуем материальные и человеческие ресурсы, - сказал глава Бурятии.

«Сегодня от каждого требуется понимание и содействие. Главная спасительная вакцина – это самодисциплина», отметил Алексей Цыденов.

По прибытии из зарубежных стран незамедлительно сообщайте о своем состоянии и местонахождении на горячую линию 37-95-32 или 112. Не посещайте медицинские учреждения, изолируйтесь дома и после звонка ждите врача.
коронавирус
 
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