В Бурятии ещё у четверых человек заподозрили коронавирус

Алексей Цыденов обратился к жителям республики
Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня стало известно, что в Бурятии два подтверждённых случая заболевания коронавирусной инфекцией.
- Ещё у четырех контактных лиц также есть первичное подтверждение наличия коронавируса. С учётом этого необходимо более ответственное отношение всех к исполнению профилактических мер, - обратился в жителям республики Алексей Цыденов.
Руководитель региона попросил всех воздержаться от посещения публичных мест. В регионе временно прекращается работа детских игровых комнат, кружков, спортивных секций, театров, кинотеатров и кинозалов, ночных клубов, кинотеатров и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений.
Вводится запрет на курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и в иных аналогичных объектах. Вводится запрет на проведение любых мероприятий с количеством участников более 50 человек, в том числе в барах и ресторанах. Свадьбы, юбилеи, миланы и прочие подобные мероприятия с большим участием людей не должны проводиться, подчеркнул Алексей Цыденов.
- Напомню, на сегодня полностью мобилизованы система здравоохранения республики и соответствующие службы. Создан запас медикаментов и необходимой реанимационной техники. Сейчас все стационары республики обеспечены аппаратами искусственной вентиляции легких: 153 аппарата готовы к работе на случай наступления осложнений. Мобилизуем материальные и человеческие ресурсы, - сказал глава Бурятии.
«Сегодня от каждого требуется понимание и содействие. Главная спасительная вакцина – это самодисциплина», отметил Алексей Цыденов.
По прибытии из зарубежных стран незамедлительно сообщайте о своем состоянии и местонахождении на горячую линию 37-95-32 или 112. Не посещайте медицинские учреждения, изолируйтесь дома и после звонка ждите врача.
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