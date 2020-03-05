«Мало кто вам позавидует»: В Бурятии голосуют за министра экономики

Екатерина Кочетова, претендующая на пост министра экономики, проходит согласование в Хурале
Сегодня на сессии Народного Хурала проходит процедура дачи согласия на назначение Екатерины Кочетовой на пост министра экономики Бурятии. Как сообщал «Байкал-Daily», она возглавляет министерство с приставкой «и.о». с декабря 2019 года. Согласно закону, министр экономики, как и зампреды правительства, должны получить одобрение Народного Хурала, лишь после этого глава сможет подписать указ о назначении.
Екатерина Кочетова предстала на трибуне и ответила на вопросы.
Иринчей Матханов заявил, что объём работ у министра экономики «громаднейший». «Думаю, мало кто из депутатов в этом зале вам позавидует», - высказался он. Также Матханов просил обратить особое внимание на развитие малого и среднего бизнеса, «который не развивается, а стагнирует».
Ответила Кочетова и на вопросы касательно сельского хозяйства. Цифры, озвученные ею, оказались очень тревожными. В Бурятии ежегодно снижается количество крестьянско-фермерских хозяйств. С 2012 года их стало меньше более чем на 500 единиц. Только за последний год исчезли 200 КФХ (в 2018-м было 1900, в 2019-м стало 1700). «По пальцам можно пересчитать», - отметила Екатерина Кочетова. При этом объём субсидирования КФХ весьма весомый – порядка миллиарда рублей. Почему же при наличии поддержки крестьянско-фермерских хозяйств становится всём меньше?
- Первоочередная задача – просмотреть эффективность всех 28 видов поддержки в качестве субсидий. Эффективности как таковой нет, - заявила Кочетова. – Многие работают в качестве личных подсобных хозяйств, наша задача – выводить их и регистрировать.
Михаил Гергенов предложил Екатерине Кочетовой войти в рабочую группу по оптимизации нагрузки на малый бизнес, созданной в связи с отменой ЕНВД для некоторых видов деятельности, вроде аптек. Но предложение оказалось запоздалым.
- Я уже состою в этой группе. В январе вошла, - ответила Кочетова.
Найдан Чимбеев попросил её ответить о развитии локальной экономики на местах. Екатерина Кочетова доложила, что планируется методологически помогать муниципальным образованиям, к примеру, в организации торгов.
- Когда не нужно будет привозить продукцию, а муниципальные образования смогут будут сами себя обеспечивать и мясом, и хлебом и молоком, - пояснила она.
Ответила она также на вопрос, как видит перспективу развития всей экономики Бурятии.
- У меня огромный пласт первоочередной работы. Задача – привлечение инвестиций в основной капитал, - ответила Кочетова.
Досталось от неё фонду регионального развития Бурятии. В его портфеле есть крупные инвестиционные проекты, которые не реализовываются из года в годы.
- Цель – чтобы команда фонда входила в «уставник» бизнеса. Нужно ставить предприятия на ноги и выводить их на точку безубыточности, - сказала она.
Голосование за кандидатуру Кочетовой тайное. Его итоги будут объявлены позже.
Справка:
Кочетова Екатерина Николаевна родилась 6 мая 1979 года в городе Ирбит Свердловской области.
В 2001 году окончила Восточно-Сибирский государственный технологический университет по специальности «Экономист-менеджер».
С июля 2001 года по июнь 2004 года занимала должность главного бухгалтера в торговых компаниях, занимающихся розничной торговлей и поставкой продуктов питания для министерства обороны Российской Федерации.
С февраль 2007 года поступила на муниципальную службу в администрацию города Улан-Удэ, трудилась консультантом по бухгалтерскому и кадровому учёту управления регулирования тарифов, консультантом отделов комитета экономического развития.
В апреле 2013 года назначена на должность начальника отдела инвестиций и стратегических проектов комитета экономического развития. В феврале 2014 года стала заместителем председателя – начальником управления экономики и финансов комитета по образованию.
С февраля 2018 года по декабрь 2019 года занимала должность заместителя министра промышленности и торговли Бурятии – председателя комитета по развитию предпринимательства.
С декабря 2010 года – и.о. министра экономики Бурятии.
«Мало кто вам позавидует»: В Бурятии голосуют за министра экономики
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