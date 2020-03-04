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Главу Бурятии назвали «красавчиком» за полёт в эконом-классе

Главу Бурятии назвали «красавчиком» за полёт в эконом-классе
Власть,  Фото:"Аноним 03"
Алексея Цыденова сфотографировали на рейсе «Победы»

Главу Бурятии Алексея Цыденова сфотографировали на борту самолёта лоукостера «Победа». Снимок появился сегодня утром в паблике «Аноним 03». Алексей Цыденов вместе с другими пассажирами укладывает ручную кладь в багажный отсек.

«Да ладно?! Глава «Победой» летает?! Экономом?! Не ошибаюсь же?! Красавчик тогда!!!» - написал автор фотографии.

Пост уже набрал почти 650 лайков, ещё пять пользователей сделали репосты.

Как сообщал «Байкал-Daily», в начале февраля пользователи Facebook активно обсуждали селфи главы Бурятии из самолёта, также авиакомпании «Победы». Тогда Алексей Цыденов поделился тем, что на совещании у полпреда президента Юрия Трутнева удалось добиться дополнительного финансирования в 1,6 млрд рублей. А поскольку из Москвы глава прилетал сразу на открытое совещание правительство в ФСК, заранее попросил прощения за уставший вид.

Тогда, во время обсуждений полётов главы эконом-классом, нашлись и другие очевидцы. Местные жительницы написали: «Осенью видела также его на Победе, сидел в хвосте», «Летела в Новосибирск с7, сидел спереди меня. Вежливый и милый мужчина».

В прошлом году советник главы Бурятии Алдар Бадмаев сетовал, что Алексею Цыденову приходилось чаще летать в столицу не Улан-Удэ, а через Иркутск из-за более удобного времени вылета и выстраивания рабочего графика в Москве.

К слову, весной 2019-го пользователи гадали, Алексей ли Цыденов был на фото из вагона метро.



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