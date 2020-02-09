Главу Бурятии назвали «вежливым и милым пассажиром»

В соцсетях обсуждают полёт Алексея Цыденова рейсом «Победы»
В субботу в ФСК проходило открытое совещание правительства республики «Наша Бурятия». Его участниками стали более двух тысяч человек, вход был свободен для всех желающих. Открывал совещание, начавшееся в 10 часов утра, глава Бурятии Алексей Цыденов. Как выяснилось, он этим же утром прилетел из Москвы. На своей странице в Facebook глава выложил селфи из самолёта, поделившись, что летит рейсом лоукостера «Победа».
«В аэропорту Внуково. Жду вылета Победы на Улан-Удэ. Сегодня прошла подкомиссия у Ю.П.Трутнева (полпред президента в ДФО – ред). С учетом того, что в субботу в 10 утра у нас состоится открытое совещание с правительством в ФСК, где ожидаем около тысячи участников, сомневался, лететь или нет. Для участия в подкомиссии вместо меня вызвал из отпуска Зураева ИИ (первый зампред правительства Бурятии – ред). Но все равно переживал. Вопрос защиты средств важный и зависит от многих мелочей. Особенно когда идет дележка между 11 субъектами ДФО. В итоге вчера (вернее сегодня) в пол второго ночи после телефонного разговора с Ю.П.Трутневым понял, что решение по деньгам окончательно еще не принято. И надо лететь в Москву. Чтоб успеть на подкомиссию, вылетел Победой. Результат - Юрий Петрович выделил нам дополнительно к ранее утвержденным деньгам еще 1,6 млрд. Итого на этот год по дальневосточной субсидии 3,3 млрд. Еще раз спасибо Президенту за включение в ДФО», - поделился Алексей Цыденов.
«Чтоб успеть на мероприятие в ФСК, опять лечу Победой домой. Если завтра буду стоя засыпать, уж не обессудьте», - добавил он, прикрепив весёлый смайлик.
Фотография главы Бурятии с борта «Победы» разлетелась по нескольким крупным пабликам. Пользователи активно обсуждают полёт бюджетной авиакомпанией и не в бизнес-классе. «Нормальный простой человек, без загонов, как другие, вот и все», - поделился мнение один из комментаторов.
Сразу несколько человек поделились тем, что летали с Алексеем Цыденовым одним рейсом. Это были полёты и на «Победе», и S7. Две местные жительницы написали: «Осенью видела также его на Победе, сидел в хвосте», «Летела в Новосибирск с7, сидел спереди меня. Вежливый и милый мужчина».
Другие пользователи выразили возмущение, что в России полёт высокопоставленного чиновника не в бизнес-классе вызывает такое удивление. Сразу несколько человек предложили также руководству Бурятии как-нибудь проехаться в маршрутках в час пик.
Год назад советник главы Бурятии Алдар Бадмаев сообщил, что Алексею Цыденову приходится чаще всего летать в Москву не из Улан-Удэ, а через Иркутск. Связано это с более удобным временем вылета и, соответственно, возможностью более продуктивно проводить рабочие визиты в столице.
Глава Бурятии постоянно работает по выходным, праздникам, а в будние дни задерживается на рабочем месте допоздна. «Не помешал бы ещё один день в неделю, и ещё один час в сутки», - шутил Цыденов как-то на пресс-конференции.
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