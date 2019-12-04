Культурное наследие Иркутской области сберегут общественные контролёры

Они будут следить за состоянием памятников истории и культуры
Штат общественных контролёров, задача которых следить за состоянием памятников истории и культуры, формирует служба по охране объектов культурного наследия Иркутской области. Соответствующий приказ подписал её руководитель Андрей Фоменко.
В Иркутской области около 10 тысяч , в том числе археологических. Общественные инспекторы должны будут проводить мониторинг и фотофиксацию их состояния, оперативно информировать службу о проведении работ, ухудшающих состояние памятников истории и культуры, или о проведении незаконных раскопок на территории объектов археологического наследия. Также они должны с помощью фото- и видеосъёмки фиксировать правонарушения в области охраны объектов культурного наследия и направлять соответствующие материалы в службу и в правоохранительные органы. В соответствии с действующим законодательством общественные контролёры будет нести ответственность за достоверность представленных сведений и объективность сделанных выводов.
- В нашем регионе живут очень неравнодушные люди, которые любят и хотят сохранить объекты культурного наследия. Они часто обращаются к нам в службу, пишут в социальных сетях о проблемах, которые заметили, о разрушении – естественном или целенаправленном - старинных зданий и памятников истории и культуры. Именно поэтому мы решили объединить усилия для сохранения старины и создать штат общественных контролёров, – сказал Андрей Фоменко.
Набрать специалистов планируют во всех районах Иркутской области. Желающим стать общественным контролёром необходимо подать заявление в службу и пройти собеседование, ответив на вопросы по основам законодательства в области охраны объектов культурного наследия. Тем, кто аттестован министерством культуры Российской Федерации на проведение государственной историко-культурной экспертизы или имеет право на проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия, проходить собеседование не нужно. Общественным контролёрам выдадут удостоверения. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
Культурное наследие Иркутской области сберегут общественные контролёры
Власть, Фото:
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